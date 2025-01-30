Профессор Никифоров рассказал, насколько опасен вирус Чандипура для России

В Роспотребнадзоре сообщили о вспышке неизвестной инфекции в Индии. В штатах Джамму и Кашмир за последний месяц зарегистрировано уже 38 случаев инфекции - люди болеют целыми семьями. Причем 17 человек погибли, и у всех зафиксирован отек мозга. Пока продолжается эпидемическое расследование и выясняется, какой именно патоген вызвал заболевание, специалисты предположили, что "виновниками" вспышки может быть один из вирусов, вызывающих симптомы лихорадки и в тяжелых случаях - проявления энцефалита. В частности, речь может идти о малоизвестном вирусе Чандипура.Прокомментировать ситуацию в Индии и оценить, насколько неизвестный вирус может быть опасен для нашей страны, "Российская газета" попросила заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, профессора Владимира Никифорова.«Вирус переносят москиты, которых в России нет, а значит, его распространение в нашей стране исключено при любой погоде - хоть холодная зима, хоть тёплая. Вирус этот не новый, его выявили ещё в 1965 году в глухой индийской деревне, и с того времени ничего нового о нём сказать нельзя. Ни эпидемия, ни тем более пандемия никому не грозит», — сообщил профессор Никифоров.Он отметил, что у большинства заболевших инфекция протекает легко, и лишь в некоторых случаях приводит к тяжелым осложнениям.«90% людей переносят эту болезнь амбулаторно, на ногах, даже не догадываясь, что заболели», — подчеркнул профессор Никифоров.

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