Профессор Никифоров рассказал, насколько опасен вирус Чандипура для России
Прокомментировать ситуацию в Индии и оценить, насколько неизвестный вирус может быть опасен для нашей страны, "Российская газета" попросила заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, профессора Владимира Никифорова.
«Вирус переносят москиты, которых в России нет, а значит, его распространение в нашей стране исключено при любой погоде - хоть холодная зима, хоть тёплая. Вирус этот не новый, его выявили ещё в 1965 году в глухой индийской деревне, и с того времени ничего нового о нём сказать нельзя. Ни эпидемия, ни тем более пандемия никому не грозит», — сообщил профессор Никифоров.
Он отметил, что у большинства заболевших инфекция протекает легко, и лишь в некоторых случаях приводит к тяжелым осложнениям.
«90% людей переносят эту болезнь амбулаторно, на ногах, даже не догадываясь, что заболели», — подчеркнул профессор Никифоров.
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