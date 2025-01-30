Томатный сок вместо таблеток: простой способ снизить давление
Соглассно порталу PubMed, результаты оказались впечатляющими: у 94 человек с предгипертонией или гипертонией артериальное давление значительно снизилось. Средний показатель систолического давления уменьшился с 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолического — с 83,3 до 80,9 мм рт. ст. У 125 участников с повышенным уровнем «плохого» холестерина (ЛПНП) его концентрация в крови снизилась с 155,0 до 149,9 мг/дл. Причём эти положительные изменения не зависели от возраста и пола испытуемых.
Исследователи подчёркивают, что никаких значительных изменений в образе жизни участников за этот год не произошло, а значит, именно томатный сок мог сыграть ключевую роль в улучшении их показателей здоровья. Возможно, в будущем он станет простым и доступным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Добавил mamasha в категорию Кардиология
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