Мужчин предупредили о требующем срочного обращения к врачу состоянии полового члена

Эрекция, которая продолжается более четырех часов, требует срочной медицинской помощи, предупредил член комитета Британского общества сексуальной медицины Джефф Фостер.Фостер указал, что долгая эрекция, которая не связана с сексуальным возбуждением или причиняет боль, называется приапизмом.«Существует два различных типа приапизма: ишемический и неишемический. Первый вызван тем, что кровь не может покинуть половой член. В результате эрекция не проходит и становится все более болезненной», — объяснил он.Неишемический приапизм, по словам врача, встречается намного реже. Он происходит, когда снабжающие пенис артерии работают неправильно и вызывают нарушение кровотока. Фостер уточнил, что в чаще всего такое случается, если у пациента в прошлом была травмы пениса.Эксперт призвал при подозрении на приапизм, незамедлительно обращаться к врачу. Он уточнил, что явным тревожным признаком является эрекция, которая не проходит четыре и более часа.«Если это состояние не лечить, начнется кислородное голодание пораженных клеток, что вызовет коагуляцию, свертывание крови и отмирание пораженной области полового члена, то есть некроз», — добавил Фостер.Он указал, что приапизм не является заболеванием, но может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Чаще всего речь идет о заболеваниях крови, таких как серповидноклеточная анемия или лейкемия. Еще одна возможная причина — прием антидепрессантов, лекарств от тревожности и СДВГ, альфа-блокаторов или употребление наркотиков.Ранее Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.

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