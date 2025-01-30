Мужчин предупредили о требующем срочного обращения к врачу состоянии полового члена

Эрекция, которая продолжается более четырех часов, требует срочной медицинской помощи, предупредил член комитета Британского общества сексуальной медицины Джефф Фостер.

Фостер указал, что долгая эрекция, которая не связана с сексуальным возбуждением или причиняет боль, называется приапизмом.

«Существует два различных типа приапизма: ишемический и неишемический. Первый вызван тем, что кровь не может покинуть половой член. В результате эрекция не проходит и становится все более болезненной», — объяснил он.

Неишемический приапизм, по словам врача, встречается намного реже. Он происходит, когда снабжающие пенис артерии работают неправильно и вызывают нарушение кровотока. Фостер уточнил, что в чаще всего такое случается, если у пациента в прошлом была травмы пениса.

Эксперт призвал при подозрении на приапизм, незамедлительно обращаться к врачу. Он уточнил, что явным тревожным признаком является эрекция, которая не проходит четыре и более часа.

«Если это состояние не лечить, начнется кислородное голодание пораженных клеток, что вызовет коагуляцию, свертывание крови и отмирание пораженной области полового члена, то есть некроз», — добавил Фостер.

Он указал, что приапизм не является заболеванием, но может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Чаще всего речь идет о заболеваниях крови, таких как серповидноклеточная анемия или лейкемия. Еще одна возможная причина — прием антидепрессантов, лекарств от тревожности и СДВГ, альфа-блокаторов или употребление наркотиков.

Ранее Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.

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