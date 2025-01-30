Дженерики против оригиналов: почему одно и то же лекарство стоит по-разному

Приходя в аптеку, многие сталкиваются с выбором: купить дорогой брендовый препарат или его более дешевый аналог. Ведь по закону врач выписывает рецепт по действующему веществу, а вот производитель может быть разным. Почему разница в цене может достигать сотен и даже тысяч рублей? И действительно ли дженерики хуже оригиналов?Согласно порталу NGS, по данным Росстата, рынок лекарственных препаратов в 2023 году вырос на 7,2%, а общий объем производства достиг 651 миллиарда рублей. Российские производители наращивают долю: если в 2019 году они занимали 30% рынка, то к 2023-му — уже 45,1%. Лидируют на рынке Bayer, Novartis и Sanofi среди зарубежных компаний, а среди российских — «Озон Фармацевтика» и «Биннофарм Групп».При этом цены на лекарства регулируются по-разному. Государство контролирует стоимость жизненно важных препаратов, но для остальных действует свободное ценообразование. И здесь цена зависит не только от бренда, но и от того, является ли лекарство оригиналом или его копией — дженериком.Дженерики — это препараты, содержащие то же самое активное вещество, что и оригинал, но произведенные после истечения патента. Их производство стоит дешевле, так как компании не тратят миллиарды на исследования и клинические испытания.Но могут ли они работать хуже? Заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы Павел Мадонов объясняет:«Есть оригинальные лекарства, где молекула тщательно очищена и протестирована. В дженериках эта очистка может быть менее тщательной, из-за чего в таблетке реального активного вещества может быть меньше. Например, в оригинале 500 мг препарата содержит 350 мг действующего вещества, а в дженерике — всего 250 мг».Это значит, что для получения того же эффекта может потребоваться не одна, а две таблетки дженерика.Фармпроизводители строго контролируются государством, а Росздравнадзор вправе отзывать препараты с рынка, если выявит нарушения.«Фармацевтический бизнес превращает миллиграммы в миллиарды, но ему невыгодно делать препараты низкого качества. Если выявят проблему, то всю партию — а это может быть железнодорожный вагон субстанции — просто утилизируют. Убытки колоссальные», — поясняет эксперт.Однако проблема действительно существует. Некоторые производители могут экономить на производстве и очистке действующего вещества. Особенно это касается сложных современных препаратов, где небольшая разница в составе уже может влиять на эффективность.Помимо ценовой политики и качества, есть еще один важный аспект: западные компании сворачивают клинические исследования в России. Это означает, что доступ к новым препаратам может задерживаться, а пациенты получают их только после полной регистрации.«Раньше пациенты могли участвовать в международных исследованиях и получать лечение бесплатно. Теперь таких возможностей становится меньше», — отмечает Мадонов.Итог: как не переплатить, но получить эффективное лечение?Смотрите на действующее вещество. Часто разница между дорогим и дешевым лекарством только в бренде. Проверяйте производителя. Крупные фармкомпании чаще следят за качеством, чем мелкие заводы.Уточняйте дозировку у врача. Возможно, для достижения эффекта придется увеличить дозу дженерика.Не экономьте на сложных препаратах. Если речь идет о лекарствах с высокой точностью дозировки, лучше выбрать оригинал.

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