Елена Малышева посоветовала не верить в чудодейственные оздоровляющие свойства соляных ламп.Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы, об этом они рассказала на съемках программы «Жить здорово!». Елена Малышева подчеркнула, что утверждения о необычайной пользе таких ламп для человеческого здоровья – миф, и не более.Соведущий Малышевой иммунолог Андрей Продеус поддержал мнение о преувеличенном оздоровительном эффекте этих устройств.«Существует представление, согласно которому пары гималайской соли, из которой выполнена лампа, полезны для пациентов с болезнями легких. Однако ряд исследований показал неэффективность такой терапии для больных», - заметил эксперт.Доктор Малышева добавила, что если соляные лампы чем и полезны – это своим приятным мягким розовым свечением. В конце дня такое освещение помогает человеку расслабиться и настроиться на предстоящее засыпание.

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