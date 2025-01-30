Пульмонолог назвал чувство нехватки воздуха признаком застойной сердечной недостаточности

Врач-пульмонолог Сергей Бабак объяснил, на что указывает ощущение нехватки воздуха.Пульмонолог Бабак предупредил, что жалобы человека на одышку и трудности с дыханием могут говорить об опасных проблемах. В частности, врач назвал чувство нехватки воздуха признаком застойной сердечной недостаточности«Ощущение нехватки воздуха – симптом, который нередко возникает на фоне застойной сердечной недостаточности. В этом случае кровь плохо циркулирует по организму, что затрудняет доставку кислорода. Тогда у человека возникает одышка», – пояснил эксперт.Помимо того, добавил Бабак, чувством нехватки воздуха при дыхании проявляется ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, при которой нарушается функционирование легочных альвеол и происходит сужение просвета бронхов. В результате этого нарушения легкие получают меньшее количество кислорода, что и приводит к возникновению одышки. ХОБЛ является очень серьезным заболеванием, которое может прогрессировать в своей тяжести и привести к смертельному исходу.Также врач-пульмонолог обратил внимание, что такое ощущение может возникать из-за стрессовый переживаний, а не внутренних болезней. Бабак заметил, что в состоянии сильного напряжения, тревоги или страха возникает стрессовый тип дыхания, когда человек чаще совершает вдохи, и в его организм поступают небольшие порции воздуха, которого не хватает для осуществления полноценной газообменной функции.

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