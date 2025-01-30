Как косметика может навредить глазам? Косметолог назвала самые опасные ингредиенты

Косметолог Рябинова: парабены грозят раздражением слизистой оболочки глаз. Глаза — один из самых уязвимых органов, которые могут плохо реагировать на косметику. Неправильно подобранные продукты опасны проявлением аллергии, отека, сухости или даже повреждением. Косметолог-эстетист Наталья Рябинова рассказала «Секрету фирмы», что и зачем используют и как это может навредить. Вдобавок специалист объяснила, как защитить глаза от вредных ингредиентов.Вредные для глаз ингредиенты в косметикеSLS (Sodium Lauryl Sulfate)Зачем: Sodium Lauryl Sulfate, он же лаурилсульфат натрия, входит в средства для умывания или очищения, образующие пену.Вред: для глаз он не всегда подходит, так как может вызвать раздражение.Выход: используйте для демакияжа средства с мягкими составами.ПарабеныЗачем: эти консерванты часто используются в декоративных средствах, чтобы продлить их срок годности.Вред: могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки глаз.Выход: выбирайте средства, на которых указано paraben-free.«Отдавайте предпочтение натуральным консервантам, например, витамину Е или экстракту розмарина», — Наталья Рябинова, косметолог-эстетист.Синтетическая отдушкаЗачем: её добавляют в продукт для приятного аромата.Вред: у людей с чувствительной кожей отдушки провоцируют раздражение глаз из-за обилия химических веществ.Выход: используйте косметику, у которой нет ярко выраженных запахов.СпиртыЗачем: для более быстрого высыхания и обезжиривания в продукты добавляют спирты, например денатурированный.Вред: увеличивают риски появления покраснения и сухости на веках.Выход: выбирайте товары с увлажняющими компонентами, как гиалуроновая кислота или глицерин.Искусственные красителиЗачем: в косметике яркого цвета используют красители с кодом FD&C.Вред: провоцируют зуд и аллергические реакции.Выход: пользуйтесь средствами с натуральными пигментами, например, слюдой или оксидом железа.МикропластикЗачем: входит в составы продуктов с эффектом скрабирования.Вред: для глаз крайне нежелателен, так как он может механически повредить слизистую и нежную кожу век.Выход: даже натуральные альтернативы, как сахар или соль, не подходят для ухода за кожей вокруг глаз.ФормальдегидЗачем: добавляют в косметику как консервант.Вред: может вызвать жжение и слезотечение.Выход: покупайте средства без него в составе — производитель должен заявить об этом на упаковке. В качестве безопасной альтернативы иногда используют феноксиэтанол.ФталатыЗачем: используют для фиксации аромата и улучшения текстуры.Вред: вызывают покраснение и сухость в области глаз.Выход: смотрите, чтобы их не было в составе.Правила защиты глаз от вредных ингредиентов в косметикеПеред покупкой косметического товара внимательно читайте состав. Если увидели потенциально опасный ингредиент, лучше поставьте его обратно на полку.Отдавайте предпочтение гипоаллергенным линейкам косметики. Они разработаны для чувствительной кожи, поэтому производитель использует только щадящие компоненты», — Наталья Рябинова, косметолог-эстетист.Проведите аллергический тест. Чтобы узнать, как ваша кожа отреагирует на новый продукт, нанесите его небольшое количество на запястье. Если по истечении 24 часов нет покраснения, значит косметика вам подходит.«Обязательно перед сном смывайте макияж специальными средствами. Для глаз используйте мягкие, деликатные составы», — Наталья Рябинова, косметолог-эстетист.Мойте кисти и инструменты для макияжа регулярно и хорошо их высушивайте. Это предотвратит размножению и переноса бактерий при последующем нанесении косметики.

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