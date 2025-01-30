Фитнес-тренер посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс

Инструктор персональных и групповых программ по функциональному и силовому тренингу Елизавета Прокудина посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепсВ зале тренер рекомендовала выполнять жим штанги узким хватом, французский жим, разгибание рук в блоке, разгибания рук из-за головы с гантелью, отжимания на брусьях и обратные отжимания от скамьи.«Выберите для начала одно-два упражнения, а затем, чередуя, включайте в тренировку следующие», — добавила она.Дома эксперт предложила делать алмазные отжимания с узкой постановкой рук, разгибание руки с гантелью из-за головы, разгибание рук назад в наклоне, обратные отжимания от поверхности, разгибания рук с эспандером и узкие отжимания. Упражнения можно выполнять с собственным весом или утяжелителями.Ранее врач-физиотерапевт Кэтрин Робертсон перечислил опасные последствия отсутствия достаточного отдыха между тренировками.«Может ухудшиться общее состояние здоровья. Стресс и усталость могут сделать вас подверженными простудам и другим инфекциям», — объяснил он.

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