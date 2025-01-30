Магний снижает риск диабета и болезней сердца

Магний способен обуздать диабет – это открытие обретает все большую научную поддержку.Магний против диабетаМагний зачастую считается минералом для сердца и костей, но это заблуждение. В настоящее время исследователи обнаружили 3751 магниевых центров связывания белка человека, что свидетельствует о том, что его роль в здоровье человека и развитии заболеваний, возможно, была значительно недооценена.Кроме того, магний содержится в более чем 300 различных ферментов в организме, в том числе в некоторых, помогающих регулировать уровень сахара в крови. Это механизм, с помощью которого магний способен обуздать диабет – это открытие обретает все большую научную поддержку.Магний способен снизить риск диабетаПроведен ряд серьезных исследований роли магния для поддержания эффективной работы метаболизма, в частности, с точки зрения чувствительности к инсулину, регуляции уровня глюкозы, а также защиты от диабета 2 типа.Повышенное потребление магния снижает риск нарушения метаболизма глюкозы и инсулина и замедляет переход от стадии преддиабета к диабету у людей среднего возраста. Исследователи утверждают: «Потребление магния может быть особенно полезным для компенсации риска развития диабета у людей из группы высокого риска».Магний оказывает благотворное влияние на резистентность к инсулинуЧастично, полезные свойства магния можно объяснить его действием на резистентность к инсулину. В одном исследовании участники с избыточным весом и инсулинорезистентностью получали либо 365 мг магния в день, либо плацебо. Через шесть месяцев, у тех, кто принимал магний, снизился уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину, по сравнению с контрольной группой.Резистентность к инсулину возникает, когда организм не может использовать инсулин должным образом, из-за чего уровень сахара в крови становится слишком высоким. Устойчивость к инсулину – это предшественник диабета 2 типа, а также фактор риска многих других хронических заболеваний.Механизм, посредством которого магний контролирует гомеостаз глюкозы и инсулина, по-видимому, включает в себя два гена, ответственные за гомеостаз магния. Магний также необходим для активации тирозинкиназы – фермента, который действует, как переключатель многих клеточных функций, и является необходимым для нормальной работы рецепторов инсулина.Известно, что у людей с резистентностью к инсулину повышенное выведение магния с мочой, что еще больше способствует снижению уровня магния. Утрата магния, видимо, возникает на фоне увеличения уровня глюкозы в моче, что увеличивает количество выделяемой мочи.Таким образом, недостаточное потребление магния запускает порочный круг низкого уровня магния, повышения уровня инсулина и глюкозы, а также избыточного выведения магния. Другими словами, чем меньше магния в организме, тем меньше он способен «зацепить» этот элемент.Магний важен не только для профилактики диабета…Магний – это минерал, используемый каждым органом в теле, особенно, сердцем, мышцами и почками. Если вы страдаете от необъяснимой усталости или слабости, нарушений сердечного ритма, мышечных спазмов или подергивания глаза, причина, возможно, кроется в низком уровне магния. Кроме того, магний необходим для:Активации мышц и нервовСоздания энергии в организме путем активации аденозинтрифосфата (АТФ)Переваривания белков, углеводов и жировСтроительных блоков для синтеза РНК и ДНКФункции в качестве предшественника нейромедиаторов, таких как серотонинДоктор Дин более 15 лет изучает магний и пишет о нем. Последнее дополненное издание ее книги «Чудо магния» вышло в 2014 году - в ней вы можете узнать о 22 медицинских проблемах, которые вызывает или запускает дефицит магния, причем все это научно доказано.5 факторов, связанных с уровнем магния:Чрезмерное потребление кофеина или сладкой газированной водыМенопаузаПожилой возраст (у пожилых людей риск дефицита магния выше, потому что его усвоение с возрастом уменьшается; кроме того, пожилые люди зачастую принимают лекарства, нарушающие его усвоение)Некоторые лекарства, в том числе диуретики, некоторые антибиотики (например, гентамицин и тобрамицин), кортикостероиды (преднизолон или дельтасон), антациды и инсулинЗаболевания пищеварительной системы, ослабляющие способность организма усваивать магний (болезнь Крона, повышенная кишечная проницаемость и т.д.)Можно ли получить достаточно магния только с рационом питания?Морские водоросли и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и мангольд – отличные источники магния, как и некоторые бобы, орехи и семена, например, семена тыквы, подсолнечника и кунжута. Авокадо также содержит магний.Приготовление сока из овощей – прекрасный способ получить магний в достаточном количестве из своего рациона. Тем не менее, в большинстве продуктов, выращиваемых сегодня, дефицит магния и других полезных минералов, поэтому достаточное количество магния – это не только вопрос употребления богатых магнием продуктов (хотя это тоже важно).Кроме того, на многие выращиваемые в наше время продукты действуют гербициды, такие как глифосат, которые выступают в роли энтеросорбентов, эффективно блокируя поглощение и использование минералов. В результате довольно трудно найти продукты, по-настоящему богатые магнием. Кулинарная обработка дополнительно истощает запасы магния. Если вы выбираете добавки, то имейте в виду, что на рынке продается огромное их разнообразие, потому что магний должен быть связан с другим веществом. Такого понятия, как добавка со 100 процентами магния - не существует.Вещество, которое используется в любом соединении, влияет на абсорбцию и биодоступность магния, и может оказывать несколько другое и целенаправленное действие на здоровье. В нижеследующей таблице приведены некоторые отличия между различными формами. Магний треонат – один из лучших источников, поскольку он проникает через клеточные мембраны, в том числе, митохондрии, повышая уровень энергии. Кроме того, он преодолевает гематоэнцефалический барьер и творит просто чудеса для лечения и профилактики слабоумия и улучшения памяти.Помимо приема добавок, еще одним способом улучшить свой магниевый статус являются регулярные ванны или ванны для ног с английской солью. Она представляет собой сульфат магния, который всасывается в организм через кожу. Для местного применения и поглощения также можно использовать магниевое масло. Какую бы добавку вы ни выбрали, следите, чтобы она не содержала стеарат магния – распространенный, но потенциально опасный компонент.Для оптимального здоровья уровень магния должен быть правильно сбалансированВсякий раз, когда вы принимаете магний, необходимо принимать кальций, витамин D3 и витамин К2, поскольку все они синергетически взаимодействуют друг с другом. Избыточное количество кальция, не уравновешенное магнием, может привести к инфаркту и внезапной смерти, например. Если у вас слишком много кальция, а магния не хватает, мышцы будут склонны к спазмам, а это чревато последствиями, особенно для сердца.«Происходит снижение функции мышц и нервов, за которые отвечает магний. Если у вас недостаточно магния, мышцы будет сводить судорога. Кальций вызывает сокращение мышц. А при соблюдении баланса, мышцы будут выполнять свою работу. Они будут расслабляться, сокращаться и создавать свою деятельность», - объясняет д-р Дин.Соблюдая баланс кальция и магния, не забывайте, что их нужно сбалансировать с витаминами К2 и D. Эти четыре питательных вещества вступают в сложное взаимодействие, поддерживая друг друга. Отсутствие баланса между ними и объясняет, почему добавки с кальцием начали связывать с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, и почему некоторые люди страдают от токсичности витамина D.Дополнительные меры по снижению риска развития диабета 2 типаЗамените обработанные продукты, все виды сахара (особенно фруктозу), а также все виды зерновых, цельными, свежими продуктами. Основная причина неудач традиционного лечения сахарного диабета в течение последних 50 лет связана с серьезными недостатками рекомендаций по питанию. Фруктоза, зерновые и другие сахара образующие крахмалистые углеводы, в значительной степени ответственны за нежелательные реакции организма на инсулин, а все сахара и зерновые – даже «полезные», такие как цельные и органические – необходимо значительно сократить.Если у вас резистентность к инсулину/лептину, диабет, высокое артериальное давление, болезни сердца или избыточный вес, разумно будет ограничить общее потребление фруктозы до 15 граммов в день, пока не изменится резистентность к инсулину/лептину.Обработанные продукты являются основным источником всех ведущих факторов заболеваний. К таким продуктам относятся кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие сахара, обработанные зерновые, транс-жиры, искусственные подсластители и другие синтетические добавки, способные усугубить нарушения обмена веществ. Помимо фруктозы, транс-жиры (НЕ насыщенные жиры) повышают риск развития диабета, нарушая функцию рецепторов инсулина. Полезные насыщенные жиры этого не делают. Поскольку, отказываясь от сахара и зерновых, вы лишаетесь большого количества энергии (углеводов) в рационе, их нужно чем-то заменить.Идеальная замена представляет собой сочетание:Небольшого или умеренного количества высококачественного белка. В значительных количествах белок находится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых и орехах. Выбирая животные белки, старайтесь отдавать предпочтение органическому мясу, яйцам и молочным продуктам выпасных животных, во избежание возможных осложнений, вызванных генетически модифицированными кормами для животных и пестицидами.Ешьте столько высококачественных полезных жиров, сколько хотите (насыщенных и мононенасыщенных). Для оптимального здоровья большинства людей 50-85 процентов суточного объема калорий должно поступать в виде полезных жиров. Их хорошими источниками являются кокосы и кокосовое масло, авокадо, сливочное масло, орехи и животные жиры. (Помните, что в небольшом количестве жира очень много калорий. Поэтому пусть большую часть тарелки занимают овощи).Регулярно и интенсивно занимайтесь спортом. Исследования показали, что физические упражнения, даже без потери веса, повышают чувствительность к инсулину. Доказано, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ), которые являются центральным элементом моей программы «Пиковый фитнесс», всего за четыре недели улучшают чувствительность к инсулину на целых 24 процента.Откорректируйте соотношение омега-3 к омега-6. В современном рационе питания на Западе слишком много обработанных и поврежденных омега-6 жиров и слишком мало омега-3. Основными источниками омега-6 жиров являются кукуруза, соя, рапс, сафлор, арахис и подсолнечное масло (причем первые два, как правило, еще и генно модифицированы, что еще больше усложняет дело). Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 составляет 1: 1. Тем не менее, у нас оно ухудшилось до 20: 1-50: 1 в пользу омега-6. Такое однобокое отношение чревато серьезными негативными последствиями для здоровья.Чтобы исправить это, уменьшите потребление растительных масел (то есть, не готовьте на них и не употребляйте обработанные продукты), а также увеличьте употребление омега-3 жиров животного происхождения, например, масла криля.Оптимальный уровень витамина D круглый год. Данные активно поддерживают идею о том, что витамин D весьма полезен при лечении диабета. Идеальный способ оптимизации своего уровня витамина D –регулярно находиться под воздействием солнечных лучей или посещать качественный солярий. В крайнем случае, подумайте о приеме пероральных добавок и регулярном отслеживании уровня витамина D , чтобы убедиться, что вы принимаете достаточное его количество – его уровень в крови должен составлять 50-70 нг/мл.Достаточный и качественный ночной сон. Недостаток сна повышает уровень стресса и сахара в крови, способствует повышению резистентности к инсулину и лептину, а также к увеличению веса.Следите за весом. Если вы измените свой рацион питания и образ жизни так, как описано выше, вы значительно улучшите свою чувствительность к инсулину и лептину, а со временем нормализуется и вес. Определение идеального веса зависит от ряда факторов, включая тип телосложения, возраст, общий уровень активности и генетику. В качестве общей рекомендации, вам, возможно, поможет таблица соотношений размера бедер к размеру талии.Она гораздо лучше, чем ИМТ, поможет понять, есть ли у вас проблемы с весом, ведь ИМТ не учитывает состояние мышечной массы и массу внутрибрюшного жира (опасный висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов) – а это эффективные индикаторы чувствительности к лептину и связанных с ней проблем со здоровьем.Добавьте периодическое голодание. Если вы тщательно соблюдали рекомендации по питанию и физическим упражнениям и до сих пор не достигли достаточного прогресса в отношении веса или общего состояние здоровья, я настоятельно рекомендую добавить периодическое голодание. Это эффективно имитирует привычки питания наших предков, у которых не было круглосуточного доступа к магазинам или к еде.Оптимизация здоровья кишечника. Кишечник – это живая экосистема, полная как полезных, так и вредных бактерий. Многочисленные исследования показали, что у тучных и стройных людей – разный состав кишечных бактерий. Чем больше у вас полезных бактерий, тем сильнее иммунная система, и тем лучше организм будет функционировать в целом. К счастью, оптимизировать кишечную флору относительно легко. Повторно заселить организм полезными бактериями можно с помощью регулярного употребления ферментированных продуктов (например, натто, сырой органический творог, мисо и квашенные овощи)

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