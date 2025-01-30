Отказ от отпуска сильно отражается на здоровье — подтверждает обширный анализ

Многие забывают полностью использовать свои отпускные дни, а даже если все-таки берут отпуск, зачастую так и не отключаются от рабочих дел. Однако, по данным нового обзора, проведенного Университетом Джорджии, эту практику стоит изменить ради улучшения здоровья и самочувствия.Метаанализ 32 исследований из 9 стран, вышедший в Journal of Applied Psychology, показывает, что отпуска намного более полезны для благополучия сотрудников, чем считалось ранее. Более того, положительные эффекты от отпуска сохраняются дольше, чем кажется.«Отпуска дают более длительные преимущества, чем считалось прежде. Требования к работе и стресс растут, но люди считают, что не могут себе позволить отпуск, чтобы не выглядеть плохо или не упустить возможность продвижения по службе. Мы думаем, что чем больше работаем, тем лучше, но на самом деле показываем лучшие результаты, когда заботимся о себе. Нужно чередовать интенсивные рабочие периоды с интенсивным отдыхом и восстановлением», — говорит Райан Грант, ведущий автор исследования.Отключиться от работы на отдыхе для максимальной пользыОднако важно, как именно вы проводите отпуск. Исследователи выяснили, что сотрудники, психологически отключившиеся от работы на отдыхе, говорят о наибольшем улучшении своего самочувствия. Идеальный вариант — не отвечать на электронную почту, не принимать рабочие звонки и даже не думать об офисе.Отдыхайте активноАнализ также выявил, что люди, занимавшиеся физической активностью во время отпуска, отмечали, что отдохнули лучше и чувствовали себя более восстановившимися, чем любители «потюленить». Это не обязательно должен быть марафон или интенсивные тренировки.«На самом деле, все, что увеличивает ваш пульс — хороший вариант. Это также уникальные возможности для позитивных впечатлений, которых вы, вероятно, не получите в повседневной жизни», — говорит Грант.Запланируйте время до и после отпуска для восстановленияОбзор также показывает, что более длительные отпуска приносят сотрудникам большие преимущества после возвращения на работу. При этом подготовка и планирование поездки заранее снижают стресс и помогают максимизировать благополучие. А если оставить один или два дня на восстановление после после отпуска дома, это может облегчить переход обратно в рабочий ритм.

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