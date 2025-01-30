Обнаружено, что упражнения не так сильно помогают сжигать калории, как вы думаете

Общепризнанно, что физическая активность — ключевой компонент для снижения веса. Но в последние годы эта идея была поставлена под сомнение.Согласно самым надёжным исследованиям, физические упражнения действительно увеличивают расход энергии. Правда, не так сильно, как вы могли бы ожидать.То есть если вы будете сжигать 600 калорий в зале, то это не значит, что ваши ежедневные затраты энергии увеличатся на столько же. При этом точное число назвать словно, поскольку это варьируется от человека к человеку.Есть несколько причин, по которым упражнения не увеличивают расход энергии настолько, насколько мы ожидаем. Это может быть замена обычной физической активности тренировкой и поведенческая компенсация (меньше активности в конце дня после утренней тренировки).Кроме того, физические упражнения могут казаться тяжёлыми, поэтому мы ожидаем большей отдачи от них. Однако пять часов тренировок в неделю — это всего около 4% от нашего обычного времени бодрствования. Так что это не будет сильно влиять на то, сколько калорий мы обычно сжигаем.

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