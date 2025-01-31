В Новосибирске спасли пациента, объевшегося хурмы

Новосибирские хирурги прооперировали мужчину с плотным образованием в желудочно-кишечном тракте - безоаром. Он переел фруктов.Пациент был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №25 с открывшейся язвой. Он рассказал врачам, что почувствовал себя плохо после того, как съел больше десяти плодов хурмы за раз.При обследовании у него были обнаружены не только острая язва культи желудка, но и фитобезоар.«Безоары - это плотные массы, образующиеся в желудочно-кишечном тракте, — пояснили в минздраве Новосибирской области. — Они могут состоять из различных непереваренных компонентов».У любителя хурмы фитобезоар сформировался из фрагментов кожуры, семян и растительных волокон. Операции избежать не удалось, так как у мужчины развилась кишечная непроходимость. В течение трех дней эндоскописты поэтапно удаляли фитобезоар под наркозом.«Хирурги не вскрывали желудок и кишку, а просто низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара, — рассказал заведующий отделением эндоскопии Баходур Бабаев. — Изначально безоар был 7-8 сантиметров».Врачи напоминают что пациентам, перенесшим операции на кишечнике или желудке, настоятельно не рекомендуется злоупотреблять хурмой. Танин из хурмы полимеризуется при взаимодействии с желудочным соком. В результате образуется вязкая масса, которая "цементирует" непереваренные остатки. Безоар может сформироваться при употреблении 2-5 плодов в день.

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