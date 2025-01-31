Терапевт Пташенчук рассказала о положительном влиянии поцелуев на организм
Польза
Ученые провели исследования и выяснили, что поцелуи положительно влияют на психическое и физическое здоровье, рассказала Галина Пташенчук.
В 2009 году на конгрессе Американской медицинской ассоциации решили создать новую область науки, изучающую поцелуи, – филематологию. Оказалось, подобные прикосновения активизируют выработку окситоцина. Его называют "гормоном обнимашек".
Окситоцин снижает количество кортизола, который возникает в ответ на стресс, добавила врач.
Также одно из исследований показало: зацелованные живут на 12 лет дольше и выглядят моложе сверстников. Дело в том, что при процессе работают мышцы, которые улучшают кровообращение и снижают количество морщин, объяснила Пташенчук.
Последствия
При простуде или гриппе стоит воздержаться от поцелуев, чтобы не заразить партнера. Тем не менее сам процесс не вызывает воспалительную реакцию в организме, отметила специалист.
Также существует мнение, что бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая приводит к гастриту, передается через поцелуи. Однако было выявлено: патоген находится в организме 86% людей и может попадать в него с рождения.
Что касается кариеса, при многократных поцелуях он действительно может передаться человеку. Однако в зоне риска только те, у кого слабые защитные функции слюны, заключила Пташенчук.
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