Терапевт Пташенчук рассказала о положительном влиянии поцелуев на организм

Гормон, который синтезируется во время поцелуя, улучшает настроение и здоровье человека. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. Б. В. Петровского Галина Пташенчук.ПользаУченые провели исследования и выяснили, что поцелуи положительно влияют на психическое и физическое здоровье, рассказала Галина Пташенчук.В 2009 году на конгрессе Американской медицинской ассоциации решили создать новую область науки, изучающую поцелуи, – филематологию. Оказалось, подобные прикосновения активизируют выработку окситоцина. Его называют "гормоном обнимашек".Окситоцин снижает количество кортизола, который возникает в ответ на стресс, добавила врач.Также одно из исследований показало: зацелованные живут на 12 лет дольше и выглядят моложе сверстников. Дело в том, что при процессе работают мышцы, которые улучшают кровообращение и снижают количество морщин, объяснила Пташенчук.ПоследствияПри простуде или гриппе стоит воздержаться от поцелуев, чтобы не заразить партнера. Тем не менее сам процесс не вызывает воспалительную реакцию в организме, отметила специалист.Также существует мнение, что бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая приводит к гастриту, передается через поцелуи. Однако было выявлено: патоген находится в организме 86% людей и может попадать в него с рождения.Что касается кариеса, при многократных поцелуях он действительно может передаться человеку. Однако в зоне риска только те, у кого слабые защитные функции слюны, заключила Пташенчук.

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