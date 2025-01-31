Советы трихолога: Что делать, чтобы не пушились волосы?

Только сделали хорошую укладку, а через полчаса пребывания на улице волосы распушились? С такой проблемой сталкиваются многие женщины. Причин этому может несколько. Чаще волосы пушатся вследствие повышенной влажности или неправильного ухода. Что сделать, чтобы волосы были гладкими и упругими? Об этом расскажем в этой статье.Для начала разберемся в основных причинах пушения волос. Затем рассмотрим наиболее эффективные средства защиты.Как справиться с пушением волосПричины, по которым волосы пушатсяНаиболее распространенными причинами пушения волос являются:1. Высокий уровень влажности воздуха.Именно по этой причине женщинам часто не удается сделать на отдыхе красивую укладку – волосы все равно пушатся или попросту теряют объем и путаются. Дело в том, что здоровые волосы защищены кутикулой, которая напоминает черепицу. Кутикула предотвращает проникновение влаги внутрь волос извне. А если она повреждена, то волосы быстро впитывают влагу, теряют упругость и пушатся.2. Обезвоживание волос.Еще один распространенный фактор. Волосы станут обезвоженными, если в течение дня употреблять мало воды и не придерживаться сбалансированного питания. Также волосы теряют влагу, если часто трутся о сухие материалы, например, если постоянно носить шелковые, атласные аксессуары или же использовать не подходящий шампунь. Еще волосы могут потерять влагу при длительном приеме определенных лекарственных препаратов.Зная о причине пушения волос можно быстрее решить проблему. Но есть несколько проверенных способов, позволяющих придать им гладкость и упругость.Рекомендации трихологов против пушения волосПри пушении волос трихологи советуют:использовать перед укладкой средства по уходу с содержанием эфирных масел – авокадо, кокосового, оливкового или ши;использовать увлажняющий шампунь, чередуя его с восстанавливающим шампунем;укреплять кутикулу с помощью масла арганы, особенно это пойдет на пользу при повышенной влажности воздуха;применять ионный керамический фен для сушки волос, который способствует сжатию кутикулы и предотвращает появление завитков;закреплять прическу специальным средством – сывороткой, флюидом или маслом, обеспечивающим защиту волос от влияния негативных факторов внешней среды.Придерживаясь простых рекомендаций можно добиться безупречного внешнего вида волос, укрепив их изнутри.

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