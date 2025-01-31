Как не допустить раннюю менопаузу и жить полной жизнью: советы врача

В среднем менопауза наступает у женщины в 50-51 год. Однако случается она и значительно раньше, порой еще до 40 лет. Можно ли на это повлиять?Менопауза — естественный физиологический процесс, который сопровождается угасанием женской репродуктивной функции. Ранняя менопауза может быть связана как с физиологическими причинами, так и с влиянием негативных внешних факторов. Прежде всего стоит понимать: при рождении каждой женщине отводится свой овариальный резерв. У одних запас яйцеклеток не превышает 1 млн, у других — доходит до 2 млн.Соответственно, чем меньше резерв изначально, тем быстрее наступает его истощение. Это естественный процесс. Но можно ли избежать преждевременной менопаузы и что делать, если она все-таки наступила? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Юлия Шишкина — акушер-гинеколог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.Причины, почему менопауза наступает раноСовременная гинекология классифицирует менопаузу следующим образом:преждевременная — до 40 лет;ранняя — 40-44 года;своевременная: 45–55 лет;поздняя: после 55 лет.Отдельную группу причин наступления ранней менопаузы составляют генетические аномалии. Например, мутации X-хромосом или их полное отсутствие, которое характерно для синдрома Тернера. Нельзя исключать и наследственный фактор: риск преждевременной менопаузы выше у женщин, чьи мамы или бабушки уже сталкивались с такой проблемой. К другим возможным причинам преждевременного угасания функции яичников относят:аутоиммунные заболевания — целиакия (непереносимость глютена), сахарный диабет 1-го типа, аутоиммунный тиреоидит — воспаление щитовидной железы;вирусные инфекции — паротит (свинка), туберкулез;химиотерапия или лучевая терапия при онкологических заболеваниях;некоторые заболевания репродуктивной системы — хронические воспалительные процессы, эндометриоз и кисты, травмы яичников, хирургические вмешательства.Как «застраховаться» от преждевременной менопаузыЕсли основным провокатором преждевременной менопаузы являются генетика или хронические патологии, полностью «застраховаться» от ее наступления будет сложно. Другое дело, что, помимо физиологии, значение имеют повседневные привычки и образ жизни женщины.В первую очередь это курение. Никотин и другие токсичные вещества в составе сигарет напрямую влияют на качество и количество яйцеклеток. Хронический стресс, злоупотребление алкоголем, скудный рацион с дефицитом фруктов и овощей, плохая экология, регулярные контакты с токсичными веществами, неадекватная физическая нагрузка — все это также нарушает гормональный баланс и ускоряет расход овариального запаса. Следует обращать внимание и на массу тела: она не должна быть ни слишком низкой, ни избыточной.Соответственно, в основе профилактики преждевременной менопаузы должна лежать коррекция образа жизни. Никакого секретного рецепта здесь нет. Достаточно отказаться от вредных привычек, придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона, стараться контролировать стресс и регулярно заниматься спортом.Какие симптомы должны насторожитьГлавный признак наступления менопаузы в любом возрасте — нарушение менструального цикла. Это может быть как аменорея — полное отсутствие менструаций, так и их нерегулярность. Иногда цикл удлиняется до 38 дней и более, иногда укорачивается до 24 дней и менее. Заподозрить раннюю менопаузу и назначить гормональное обследование врач может и при вариабельности цикла, когда его продолжительность колеблется в пределах более семи дней (для женщин младше 42 лет) и девяти дней (для женщин 42–45 лет).Важно, что менструации не исчезают внезапно. Процесс происходит постепенно, и зачастую ему предшествуют другие симптомы, связанные со снижением выработки эстрогенов. На что обратить внимание?Приливы — приступы жара, который поднимается от грудной клетки к лицу и может сопровождаться потливостью или ознобом.Нарушения сна — бессонница, частые пробуждения, ранний подъем.Эмоциональная неустойчивость — раздражительность, перепады настроения, тревожность, депрессивные состояния.Сухость слизистых — прежде всего во влагалище.Дискомфорт во время половой близости — зуд, боль и так далее.Снижение когнитивных функций — проблемы с концентрацией и внимательностью, забывчивость.Симптомы часто оказываются взаимосвязаны и могут усиливать проявления друг друга. Например, ночные приливы провоцируют бессонницу, а недостаток сна ухудшает эмоциональное состояние.План действийПреждевременная менопауза не должна быть поводом для панических настроений. Однако и пускать на самотек ее точно не стоит. Раннее угасание функций яичников не только снижает качество жизни женщины (хотя и этот момент имеет важное значение) — опасность представляют отложенные последствия дефицита эстрогена: повышенные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза — снижения плотности костной ткани. Поэтому ситуацию важно своевременно взять под контроль.Шаг №?1. Обращаемся к гинекологуВрач выслушает жалобы, соберет анамнез, предложит заполнить специальный опросник для оценки симптомов и составит план диагностики.Шаг №?2. ДиагностикаПрежде чем поставить окончательный диагноз, потребуется пройти комплексную диагностику. Сюда входят как анализы, так и инструментальные обследования.АнализыФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Исследование проводят на 2–4-й дни менструального цикла (если менструация сохранена), а затем повторяют в последующие два цикла. Если менструации нет, анализ сдают в любой день, а затем повторяют с интервалом 4–6 недель.Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный). Обязательный пункт, так как под маской симптомов менопаузы могут скрываться заболевания щитовидной железы.Эстрадиол, пролактин, лютенизирующий гормон.Антимюллеров гормон - показатель овариального резерва.ОбследованияУЗИ органов малого таза. Для оценки размера яичников, их структуры и возможных патологий.Маммография. Позволяет исключить патологии молочных желез перед назначением гормональной терапии.Денситометрия — исследование минеральной плотности костной ткани. Необходима для оценки рисков развития остеопороза.Шаг №?3. Подбор терапииПреждевременная менопауза — прямое показание к заместительной гормональной терапии. Правильно подобранное лечение позволяет поддерживать средние значения концентрации эстрогена в плазме крови — как если бы женщина продолжала менструировать. Современные препараты полностью безопасны, хорошо переносятся организмом и дают устойчивый результат. Они эффективно устраняют симптомы и значительно снижают риски осложнений в дальнейшем. А главное — позволяют вести привычный образ жизни, не теряя уверенности в себе и своей женской привлекательности.Начать терапию важно как можно раньше после окончательной постановки диагноза. На период диагностики и обследования для купирования приливов и других симптомов врач может предложить пациентке фитотерапию или препараты с аминокислотами, например бета-аланином. Их прием поможет улучшить самочувствие и психоэмоциональный фон еще до того, как будет поставлен окончательный диагноз и женщине назначат основную терапию.Препараты для гормональной терапии и их дозировку врач всегда подбирает индивидуально, с учетом всех нюансов организма и возможных рисков. При противопоказаниях к приему гормонов рекомендуется заменить их препаратами на основе фитоэстрогенов. Эти природные растительные соединения имитируют действие женских половых гормонов и помогают повышать уровень эстрогена. Фитотерапия может стать альтернативой и для тех женщин, которые по каким-либо причинам выступают против классической гормональной терапии. Главное — доверить выбор препаратов врачу, а не покупать первое попавшееся средство из рекламы.Шаг №?4. Образ жизниЗдоровый образ жизни хоть и не является заменой лекарственной терапии, но для жизненного тонуса и внутренней гармонии он просто необходим.Регулярная физическая активность: минимум 150 минут умеренных аэробных нагрузок в неделю или 75 минут интенсивных тренировок с силовыми упражнениями.Контроль массы тела.Сбалансированное питание: рацион должен включать источники белка, витаминов и минералов, особенно витамина D и кальция.Релаксация: йога, медитации, дыхательные практики для снижения уровня стресса, массаж и акупунктура.Душевный баланс: работа с психотерапевтом, а при необходимости прием антидепрессантов.В совокупности с правильно подобранным лечением эти меры помогут справиться с последствиями ранней менопаузы и продолжать жить насыщенной жизнью.

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