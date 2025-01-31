Описаны правила дыхательной гимнастики для снятия боли при гастрите

Дыхательная гимнастика может помочь снять боли при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.«При проблемах с желудком, первое, о чем мы думаем — это питание. Мы пересматриваем систему питания, убираем жирную еду, фастфуд и прочие неправильные продукты. Но также необходимо правильно поддерживать организм после лечения. Одним из самых безобидных примеров такой поддержки будет дыхательная гимнастика», — рассказала специалист.По словам доктора, физические упражнения оказывают положительный эффект на процессы лимфо - и кровоснабжения в брюшной полости.«Желудок получает больше кислорода, питательных веществ и энергии, а значит, быстрее приходит в норму. Также позитивно влияет на общее состояние и секреторную, моторную функции желудка», – отметила врач.Основные принципы дыхательной гимнастики при гастрите такие: сначала важно расслабиться, и затем начать медленно и глубоко дышать.«Во время вдоха легкие наполняются воздухом как можно больше. Очень важно соблюдать скорость дыхания. Оно должно осуществляться медленно и ритмично. Выдыхайте не через нос, а через рот. Так можно снизить болевой синдром. Гимнастику необходимо применять 2-3 раза в неделю для достижения оптимального результата. Но перед применением обязательно проконсультируйтесь с терапевтом и гастроэнтерологом», — заключила Кардашова.

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