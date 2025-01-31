В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Врачи сообщили, как защититься от инфекций

В России отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – что можно сделать для их предотвращения?За минувшую неделю среди россиян возросло количество случаев заболевания респираторными инфекциями, это подтверждают данные Роспотребнадзора. Как информируют в ведомстве, чаще всего заболевшие поражаются риновирусами – возбудителями простуды, но также наблюдается увеличение пациентов с гриппом (речь идет о свином гриппе штамма H1N1).Врачи сообщили, как защититься от инфекций, в разговоре с «Москвой 24». Один из экспертов, терапевт Амина Платунова, напомнила: наиболее надежным барьером от проникновения вирусов в организм является его сильный, хорошо развитый иммунитет.«Основой хорошего иммунитета является сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, а также правильный режим работы и отдыха», - констатировала медик.Еще одна рекомендация врача: нужно регулярно мыть руки.Также терапевт посоветовала следить за состоянием слизистой носа – она не должна быть сухой и травмированной. В противном случае вирусы при попадании в нос быстро закрепляются и размножаются.«Слизистую нужно ежедневно увлажнять солевым или физраствором. Также для ее нормального состояния необходимо активнее использовать увлажнители воздуха и как можно чаще проветривать помещения», - добавила Платунова.В свою очередь иммунолог Ирина Ярцева предупредила: для укрепления иммунитета важно высыпаться и отдыхать.«Недостаточный отдых значительно ослабляет иммунитет», - заявила медик.Дополнительно Ярцева отметила, что для защиты организма нужно избегать переохлаждения и ситуаций, когда человек подвергается воздействию резкого перепада температур. Что также важно – иметь хорошую стрессоустойчивость.Помимо того, в целях безопасности врач настоятельно рекомендовала не выходить на работу, замечая у себя признаки болезни. Ярцева подчеркнула: важно не только не заразить окружающих людей, но и не навредить себе, перенося инфекцию на ногах.До этого врач Ольга Шуппо предупредила, что при заболевании ОРВИ крайне важно соблюдать постельный режим, как и в целом достаточно спать, отдыхать, пить много жидкости. Если человек во время болезни работает, занимается решением каких-то дел, стремится быть активным, – это может пагубно сказаться на его организме.

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