Деньги на ветер: топ?3 бесполезных гаджетов для похудения
Виброплатформы
Производители уверяют, что эта жужжащая дощечка, работающая от сети или батареек, способна творить чудеса. Из рыхлого бесформенного тела уже за считанные недели она сделает стройное и рельефное. Все за счет вибраций, которые и жир сжигают, и посылают импульсы в мышцы. Те откликаются и начинают расти, достаточно лишь стоять на платформе по нескольку минут в день. Никаких гантелей и гирь тягать не придется. Чем не чудо-изобретение? Но, судя по откликам покупателей, платформа годится разве что для того, чтобы скромно стоять в углу или под кроватью. И не жужжать, напоминая о так никуда и не девшемся лишнем весе.
«Трясет ух как, но результата я не увидела. Может год нужно стоять? Тогда точно будет…», «Занималась только на виброплатформе в течение месяца два раза в день без дополнительных тренировок и диет. В качестве эксперимента. И конечно, чуда не произошло. Не похудела ни на грамм. Хотя трясет на ней знатно. Если хотите скинуть вес, без питания и нормальных тренировок не обойтись», — сетуют владелицы платформы.
Массажеры
Тут ассортимент поистине впечатляющий. И перкусионные, и лимфодренажные, и вакуумные, и скульптурирующие. У каждого свое назначение и предполагаемый эффект. Стоимость некоторых — более чем приятная, да и дизайн интересный. Ну надо же чем-то завлекать покупателей, ну и оправдывать тот факт, что гаджеты свою функцию не выполняют. Попробовавшие их в деле утверждают, что кроме приятного жжения, расслабления и покраснения кожи никаких результатов не наблюдали.
Миостимуляторы
Еще одна спорная категория гаджетов для красивой фигуры. Они призваны имитировать работу мышц, вызывая их напряжение с помощью импульсов тока. Стимулятор можно прикрепить к любой части тела, которую требуется «накачать»: животу, трицепсу, бедрам. Под одеждой его почти не видно, можно и на работу так ходить, и в магазин за продуктами. Но не ждите, что раздевшись вечером перед зеркалом, увидите там «фитоняшку». Стимулятор будет по-прежнему посылать сигналы мышцам, но едва ли они от этого примутся расти.
«Не советую. Никакой массаж не делает, как будто током бьет, на нервы сильно действует», — резюмирует один из разочарованных покупателей.
Как ни банально это звучит, но лучше потратить деньги на абонемент в фитнес-зал или хотя бы в бассейн. И то пользы для фигуры и оздоровления организма в целом будет в разы больше. А если хочется приобрести какой-нибудь гаджет для похудения, отдайте предпочтение фитнес-трекеру, который будет отслеживать вашу активность в течение дня. Он и количество шагов посчитает, и напомнит, что вы засиделись на диване и пора бы размяться, а заодно сжечь немного калорий.
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