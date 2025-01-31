Можно ли заразиться в общественном транспорте чесоткой?

Врач-дерматолог Владислав Кабанов предупредил, что инфицирование чесоточным клещом чаще всего происходит через общие вещи.Чесотка является хроническим кожным заболеванием, которое провоцируется чесоточным клещом. Заметить его без специального оборудования невозможно, но когда паразит проникает в кожу, возникают сыпь и мучительный зуд, об этом врач Кабанов сообщил порталу Om1.ru. Чесотка может передаваться контактно-бытовым путем (чаще всего именно так ею и заражаются) – обычно через личные вещи или предметы человека, пораженного чесоточным клещом.Можно ли заразиться чесоткой в общественном транспорте? Вот что врач Кабанов сказал по этому поводу:«Теоретически, если больной проехал в автобусе, побывал в школе и так далее, он может заразить других людей, но это очень маловероятно».Также медик заметил, что инфицирование паразитом, вызывающим данное заболевание, как правило происходит только при тесном контакте – заразиться чесоткой через рукопожатие практически невозможно. По словам эксперта, чесотка чаще всего распространяется внутри одной семьи, где люди пользуются общими предметами и спят вместе.Кабанов обратил внимание, что риск подхватить чесоточного паразита наиболее существенно повышается в позднее время суток.«Наибольшая активность клеща приходится на вечернее и ночное время, поэтому риск передачи возрастает именно в эти часы».Симптомы чесотки:Зуд;Жжение в пораженной области;Боли;Покраснение кожи;Образование узелков и пузырьков, заполненных жидкостью;Проявление клещевого хода – линии телесного цвета, которая возвышается над кожей.Почти всегда продукты жизнедеятельности паразита, проникшего в человеческий организм, вызывают аллергическую реакцию – возникает дерматит, воспаление кожи, на месте которого образуются корочки. Если человек не выдерживает зуда и расчесывает места поражения, воспалительный процесс усиливается и симптомы поражения кожи усугубляются вплоть до появления нагноений.При подозрении на чесотку нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.«Современные препараты позволяют избавиться от чесотки за 4-5 дней, но курс лечения обязательно должен назначить врач», - заявил Владислав Кабанов.

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