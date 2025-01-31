Противовоспалительная терапия может снижать риск болезни Паркинсона

Использование ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО) и интерлейкина (ИЛ)-17 у пациентов с аутоиммунными заболеваниями оказалось связано с более низким риском развития болезни Паркинсона. Исследование, проведенное специалистами Клиники Мейо, было опубликовано в журнале Parkinsonism & Related Disorders.В ходе анализа медицинских данных ученые сравнили частоту возникновения болезни Паркинсона у пациентов, получавших противовоспалительную терапию ингибиторами ФНО и ИЛ-17, с теми, кто не проходил подобное лечение. Выяснилось, что среди тех, кто принимал ингибиторы, заболевание встречалось реже: 0,661 случая на 100 человеко-лет по сравнению с 0,949 случая у пациентов без такой терапии.Детальный разбор статистики показал, что применение ингибиторов ФНО снижало вероятность развития болезни Паркинсона на 23%, что отражено в скорректированном коэффициенте заболеваемости (0,77). В свою очередь, прием ингибиторов ИЛ-17 демонстрировал еще более выраженный эффект, уменьшив риск на 36% (коэффициент 0,64).Исследование охватило около 2 млн пациентов с диагностированными аутоиммунными заболеваниями. Из них 114 тыс. человек получали терапию ингибиторами ФНО или ИЛ-17, тогда как остальные 2 млн пациентов не применяли такие препараты. На основе этих данных рассчитывались показатели заболеваемости болезнью Паркинсона и соответствующие коэффициенты риска.Специалисты отмечают возможную связь между хроническим воспалением в организме и развитием болезни Паркинсона. Согласно их гипотезе, раннее назначение ингибиторов ФНО и ИЛ-17 пациентам с аутоиммунными заболеваниями может снизить вероятность появления нейродегенеративных нарушений.

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