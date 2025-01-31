Врач раскрыл причину, по которой никогда не следует есть в машине

Многие люди привыкли перекусывать в пути, не задумываясь о последствиях такой привычки. Доктор Шиврам Сингх, эксперт по вопросам здравоохранения клиники WINIT, предупреждает, что приём пищи в автомобиле несёт серьёзные риски для здоровья.Главная проблема заключается в том, что остатки еды и крошки создают благоприятную среду для размножения бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Эти микроорганизмы способны активно развиваться при температурах, характерных для салона автомобиля, особенно летом. По словам доктора Синга, рост бактерий значительно повышает вероятность возникновения пищевых инфекций.Эксперт отмечает, что различные исследования выявили высокую концентрацию бактерий в разных частях автомобиля, включая водительское кресло, руль и приборную панель. Причём чаще всего встречается кишечная палочка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки