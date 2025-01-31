Симптомы, которые нельзя игнорировать: история Дилана Пателя, заболевшего раком

25-летний Дилан Патель долгое время не придавал значения симптомам, которые позже оказались признаками серьезного заболевания. Как сообщает издание Daily Mirror, молодой человек два года испытывал различные недомогания, но находил для них простые объяснения и не обращался к врачу.Первым тревожным сигналом стало обильное ночное потоотделение. Дилан просыпался среди ночи буквально мокрым с головы до ног, его одежда и постельное белье были пропитаны потом. Сначала это вызвало у него беспокойство, но вскоре он убедил себя, что причиной всему жара в комнате. Однако спустя некоторое время к потливости добавилась постоянная усталость. Мужчина полагал, что причина кроется в напряженном графике, и продолжал вести привычный образ жизни.Следующим тревожным признаком стал сильный зуд кожи. Патель решил, что у него просто сухая кожа и постарался не обращать на это внимания. Однако состояние ухудшалось, и вскоре он обнаружил шишки на шее. Даже тогда он не заподозрил ничего серьезного, списав появление уплотнений на последствия тренировок в спортзале.Когда он наконец обратился к врачу, обследование выявило запущенную стадию лимфомы Ходжкина. К этому моменту метастазы уже распространились по организму, в том числе затронули легкие. Пройдя курс лечения, Дилан осознал, насколько важно прислушиваться к сигналам собственного тела, и решил рассказать свою историю, чтобы предостеречь других от похожей ошибки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки