Симптомы, которые нельзя игнорировать: история Дилана Пателя, заболевшего раком
Первым тревожным сигналом стало обильное ночное потоотделение. Дилан просыпался среди ночи буквально мокрым с головы до ног, его одежда и постельное белье были пропитаны потом. Сначала это вызвало у него беспокойство, но вскоре он убедил себя, что причиной всему жара в комнате. Однако спустя некоторое время к потливости добавилась постоянная усталость. Мужчина полагал, что причина кроется в напряженном графике, и продолжал вести привычный образ жизни.
Следующим тревожным признаком стал сильный зуд кожи. Патель решил, что у него просто сухая кожа и постарался не обращать на это внимания. Однако состояние ухудшалось, и вскоре он обнаружил шишки на шее. Даже тогда он не заподозрил ничего серьезного, списав появление уплотнений на последствия тренировок в спортзале.
Когда он наконец обратился к врачу, обследование выявило запущенную стадию лимфомы Ходжкина. К этому моменту метастазы уже распространились по организму, в том числе затронули легкие. Пройдя курс лечения, Дилан осознал, насколько важно прислушиваться к сигналам собственного тела, и решил рассказать свою историю, чтобы предостеречь других от похожей ошибки.
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