Употребление трёх популярных продуктов может привести к ухудшению памяти

Нейробиолог Роберт Лав утверждает, что определённые продукты питания могут оказывать негативное воздействие на нашу память. Он перечислил три популярных продукта, которые могут нанести ущерб когнитивным функциям.Первым таким продуктом оказалась обычная говядина. По словам эксперта, коров сейчас чаще кормят зерном, а не травой, что может сказываться на качестве мяса. Такой продукт, считает нейробиолог, не самым благоприятным образом влияет на наше здоровье.Второе место в списке занимают сухие завтраки. Роберт Лав отметил, что они часто содержат большое количество сахара и подвергаются сильной обработке, поэтому не подходят для завтрака. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение белковым продуктам, например, яйцам, которые полезны для мозга.Наконец, третьим продуктом, вызвавшим критику нейробиолога, стало мороженое. Роберт Лав пояснил, что сочетание большого количества жиров и сахара в мороженом способствует воспалительным процессам в сердечно-сосудистой системе, что также может негативно отразиться на работе мозга.

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