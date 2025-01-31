Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, сколько раз в неделю можно есть мороженое

Есть мороженое можно не чаще двух–трех раз в неделю, однако безопасная доза зависит от индивидуальных потребностей человека. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.Он добавил, что в общем рекомендуется ограничить потребление сахара и калорий. Если есть мороженое чаще чем два–три раза в неделю, это может привести к ухудшению здоровья.Гастроэнтеролог уточнил, что превышение дозы может привести к набору веса, увеличению уровня сахара в крови и повышению риска развития сбоев в метаболизме и прочих заболеваний. Он уточнил, что если добавить в мороженое свежие фрукты, ягоды, орехи или йогурт, то это повысить питательную ценность десерта.Он предупредил, что есть мороженое зимой можно, но важно помнить о разнице температур. По словам Белоусова, употребление холодных десертов в мороз может быть опасным, поскольку может привести к переохлаждению и, например, ангине.Рекомендуется есть мороженое в помещении, где температура более теплая, чтобы снизить риски. Если все же есть мороженое на улице, следует быть внимательным и умеренным в его количестве, — заключил гастроэнтеролог в беседе с РИАМО.

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