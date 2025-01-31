Врач Евгения Мельникова рассказала, по каким внешним признакам можно понять, что развивается жировой гепатоз.Врач назвала нарушение зрения одним из признаков ожирения печени или жирового гепатоза, отметив, что при развитии данной патологии в организме снижается содержание витамина А (он ответствен за качество зрения). Помимо того, при патологическом накоплении жира в печени происходит ухудшение работоспособности, усиливается чувство усталости, потери энергии, приводит слова Мельниковой издание «МедиаПоток». Такое изменение в состоянии организма связано с тем, что ожиревшая печень перестает нормально осуществлять функцию фильтрации, и в нем становится больше токсинов.Другие признаки ожирения печени, названные врачом:Повышение уровня холестерина в крови:Развитие дефицита витамина D;Чувство дискомфорта, болезненности в правом боку;Возникновение сосудистых звездочек на теле;Необъяснимые синяки на коже.Заметив у себя данные симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу и проверить состояние организма, посоветовала Мельникова.«Жировая болезнь печени может быть связана с алкогольной зависимостью, либо оказаться следствием наследственного фактора, результатом неправильного питания. С учетом этого следует отказаться от трансжиров, рафинированных углеводов, обилия сахара и соли в повседневном рационе», - констатировала медик.Мельникова обратила внимание, что жировой гепатоз может, возникнув, долгое время протекать без каких-либо симптомов. Обнаружить его в этом случае можно только при проведении УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости.

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