Финские ученые раскрыли, как питание влияет на возраст организма

Правильное питание может не просто улучшить самочувствие, но и существенно замедлить процессы старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия), изучив влияние рациона на биологический возраст человека.Оказалось, что употребление большого количества обработанного красного мяса, фастфуда и сладких газированных напитков ускоряет старение организма. В то же время недостаток свежих овощей и фруктов лишь усугубляет этот процесс. Напротив, сбалансированное питание, богатое растительной пищей, помогает замедлить возрастные изменения и поддерживать здоровье на долгие годы.«Конечно, на старение влияет не только питание, но и физическая активность, курение и масса тела. Однако именно рацион остается одним из ключевых факторов, способных либо ускорить, либо замедлить этот процесс», – отмечает руководитель исследования Суви Рави.Специалисты рекомендуют снизить потребление красного мяса, отказаться от фастфуда и сладких напитков, а основу рациона составить из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров. Такой подход поможет не только продлить молодость, но и снизить риск хронических заболеваний.

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