ЛОР-врач предупреждает о рисках для слуха микронаушников и обычных наушников

Ставшие столь популярными микронаушники и привычные всем наушники способны нанести серьезный урон слуху, предупреждает профессор кафедры оториноларингологии Александр Гуров.Для начала, частое воздействие звуковых волн вредно само по себе, истощает функционал барабанных перепонок. Доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава РФ Александр Гуров напомнил и о других рисках, о которых часто забывают. Всё чаще случаются травмы органов слуха, связанных с использованием микронаушников. Особенно часто проблема возникает у студентов в период сессий.Микронаушники способны травмировать слуховой проход и даже застревать в нем, — предупреждает профессор. И добавляет, что тут ни в коем случае не надо пытаться самостоятельно извлечь инородное тело. Это может закончиться еще большими повреждениями, поэтому нужно сразу обращаться к врачу-оториноларингологу.Но и обычные наушники тоже не безопасны. Если их не подвергать регулярной обработке антисептиками, могут развиться инфекционные процессы, причем, не только в наружном слуховом проходе, но и глубже. Особо осторожными следует быть людям с коморбидными заболеваниями, такими как сахарный диабет. У них даже слабые повреждения могут провоцировать воспаления.К тому же, отмечает профессор Гуров, частое использование наушников повышает риски формирования серных пробок, поскольку наушники затрудняют естественное очищение слуховых проходов.

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