Отказавшаяся от хлеба женщина назвала первый сигнал рака, который пропустила

Жительница США Эмили Кэмпбелл несколько месяцев боролась с "непереносимостью глютена" перед тем, как у нее обнаружили опасное заболевание.Страдая от вздутия живота, 33-летняя женщина вдруг узнала, что за проблемами с пищеварением скрывается онкология. С жалобами на стрессы и трудности с кишечником она впервые обратилась к врачам в Майами. Такое состояние медики связали с "непереносимостью глютена".Выводы врачей успокоили женщину и она начала бороться с недугом. Глютен входит в состав злаковых растений: пшеницы, ржи, ячменя. Он присутствует в хлебе и хлебобулочных изделиях, в выпечке, макаронах и ряде каш. Американка пересмотрела питание и, казалось бы, почувствовала себя лучше. Однако избавиться от вздутия живота так и не удалось. Оно только нарастало и вскоре даже "повлияло на способность ходить", передает Daily Mail.Кэмпбелл ощущала себя словно на "седьмом месяце беременности". Не выдержав, она потребовала от врачей дополнительных обследований. Через некоторое время у нее неожиданно диагностировали злокачественную опухоль яичника. Ей предложили сделать операцию. Однако ситуация оказалась еще более опасной, чем предполагалось. Как выяснилось, рак успел распространиться на кишечник и мочевой пузырь.После операции женщине сообщили, что она больше не сможет родить ребенка. Однако хирургическое вмешательство на данной стадии было единственном способом побороть недуг.Специалисты объяснили, что опухоль в кишечнике нарушает нормальное продвижение пищи и газов, что приводит к метеоризму и болезненному вздутию живота. Также пациенты часто ощущают боль в области живота, жалуются на отсутствие аппетита.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки