Врач рассказал, что насморк и боли в горле могут быть следствием изжоги
По словам Мясникова, порядка 40% случаев тонзиллита получены неинфекционным путём. И одна из самых распространённых причин — рефлюкс — вброс жидкого содержимого желудка в пищевод и вверх. Это может влиять на слизистую ротоглотки, из-за чего и возникают симптомы тонзилитта.
И если боли в горле и кашель возникают регулярно, нужно искать причину, которая может не иметь отношения к инфекции.
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