Врач рассказал, что насморк и боли в горле могут быть следствием изжоги

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что симптомы тонзиллита — насморк и больное горло — могут быть следствием изжоги.

По словам Мясникова, порядка 40% случаев тонзиллита получены неинфекционным путём. И одна из самых распространённых причин — рефлюкс — вброс жидкого содержимого желудка в пищевод и вверх. Это может влиять на слизистую ротоглотки, из-за чего и возникают симптомы тонзилитта.

И если боли в горле и кашель возникают регулярно, нужно искать причину, которая может не иметь отношения к инфекции.

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Добавил mamasha в категорию Гастроэнтерология

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