Избавиться от сутулой спины: 4 упражнения

Сутулая спина — это некрасиво. Такая осанка делает плечи круглыми, рост меньшим, а также визуально уменьшает грудь и портит ее форму. И ладно бы, если бы все последствия сутулости на этом заканчивались.Однако она влияет и на здоровье человека. В частности, если постоянно держать позвоночник неправильно, разовьется сколиоз, который может негативно влиять на многие внутренние органы, а также общее самочувствие. Чтобы избавиться от сутулости, делай несложные упражнения, которые не отнимут у тебя много времени, однако подарят приятный результат.КошкаКошка — одно из лучших упражнений для позвоночника. Оно простое, не требует какой-либо подготовки и дает хорошие результаты. Его смысл в том, чтобы повторить движение котов, когда они растягивают свой позвоночник.Встань на четвереньки: колени должны находиться под тазобедренным суставом, руки — под плечами. Опусти голову к груди, максимально округлив спину, а затем перемести ее назад, словно ты тянешься макушкой к спине, позвоночник при этом максимально прогибается. Сделай 50 повторений в медленном темпе.Если хочешь иметь здоровую спину на долгие года, делай кошку сразу после пробуждения, а также перед тем, как ложиться спать.ПрогибЭто упражнения отлично прорабатывает и раскрывает верхнюю часть спины, где чаще всего бывают зажимы у людей, работающих в офисах.Для его выполнения стань спиной к стене на расстоянии одного шага. Обопрись об нее спиной и согнутыми в локтях руками (руки должны быть возле ушей). На вдохе максимально прогнись вперед, оставив руки на стене (в данном упражнении руки служат опорой). На выдохе вернись в исходное положение. Выполни 8 повторений в медленном темпе.Раскрывание спиныДля выполнения следующего упражнения встань на колени, таз положи на ноги, носки вытянуты, руки — за головой. На вдохе поднимись с пяток, разведи руки и прогнись назад, чтобы чувствовалось напряжение в верхней части спины (таз при этом нужно подать вперед). На выдохе вернись в исходное положение. Выполни 15 повторений в медленном темпе.РастягиваниеЭто упражнение позволяет не только спасти осанку от сутулости, но и отлично снимает все зажимы, которые в течение дня "собираются" на позвоночнике. Оно отлично расслабляет и позволяет себя отлично чувствовать в конце дня.Для его выполнения сядь ровно: если у тебя не получается держать спину идеально, сядь на небольшую подушечку, расставь ноги на ширину плеч. Если тебе тяжело — можешь их согнуть в коленях, ровное положение ног в данном упражнении не является обязательным, поскольку цель — растянуть спину, а не ноги. На выдохе вытяни спину максимально вперед, на вдохе — вернись в исходное положение.Упражнение выполняется в медленном темпе. Необходимо сделать 10 повторений.

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