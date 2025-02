Какие аптечные витамины могут навредить здоровью? Врач перечислила самые опасные

Врач Лебедева: избыток витамина C приводит к бессоннице и мочекаменной болезни. Особенно часто о пользе витаминов вспоминают зимой. Некоторые любую усталость списывают на авитаминоз и сами себе прописывают пищевые добавки. Такое самолечение может закончиться плохо, потому что в ряде случаев витамины опасны. Причём речь идёт о популярных витаминах, которые можно купить в любой аптеке.Передозировка каких витаминов опаснаА (ретинол). Опасен для курильщиков, написал портал «Доктор Питер» со ссылкой на эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. При вдыхании табака этот витамин увеличивает шансы заболеть раком лёгких, отметила специалист.С. Интоксикация этим витамином провоцирует тошноту, бессонницу, а иногда и мочекаменную болезнь, предупредила врач. Для профилактики авитаминоза достаточно 500 мг витамина C, а при дефиците — 1000 мг. Однако в аптеке его нередко продают в увеличенной дозировке, отметила она.Е. Может снижать уровень ретинола в организме (дозы более 400 МЕ) и повышать риск кровотечений, рассказала Лебедева. В норме достаточно 100–200 МЕ в день. Курс приёма не должен длиться дольше двух месяцев, добавила эксперт.В6. Бесконтрольный приём приводит к анемии, онемению конечностей, тромбозу сосудов и постоянной аллергии. Для нормального самочувствия достаточно 20–30 мг в день.Кальций. При постоянном приёме кальций может откладываться в сосудах и вызывать кальциноз. Он приводит к осложнениям в виде атеросклероза, тромбоза и инфаркта. К тому же кальций нужно принимать только вместе с витамином D, иначе он попросту не усвоится и будет бесполезен, заключила врач.Как понять, какого витамина не хватаетПеред приёмом витаминов стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли действительно дефицит.Поводом для обращения к врачу могут стать некоторые симптомы.Например, постоянная усталость, слабость и снижение работоспособности могут возникать из-за нехватки витаминов группы B, рассказал «Секрету» врач-терапевт Миргияс Холбобоев.Плохое зрение при недостаточной освещённости («куриная слепота») нередко говорит о нехватке ретинола, а долгое заживление ран — о дефиците витамина C.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки