Что будет, если каждый день есть булки

Специалисты рассказали, что будет в случае каждодневного употребления мучного.Включение хлебобулочных изделий в рацион на постоянной основе грозит опасными последствиями для здоровья.Увеличение весаБулки содержат в себе много углеводов и сахаров, а их калорийность довольно высокая. Если не заниматься физической активностью, то лишние калории приведут к их накоплению в организме в виде жира. В свою очередь, лишний вес — это риск таких заболеваний, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни и иные метаболические расстройства.Нарушение обмена веществУпотребление большого количества простых углеводов может нарушить обмен веществ, так как из-за этого происходят скачки уровня сахара в крови. Кроме того, это вызывает чувство голода и переедание. Также есть риск появления инсулинорезистентности, что является причиной диабета и ожирения.Проблемы с пищеварениемВ составе булочек — рафинированная мука, которая по своим свойствам сильно отличается от цельнозерновой. Она вызывает дефицит клетчатки и, как следствие, запоры и нарушение микрофлоры кишечника.Повышенный уровень холестеринаКак правило, мучное делается с использованием масла, сливок и иных высококалорийных продуктов. Из-за этого в рационе увеличивается уровень насыщенных жиров, а затем повышается и "плохой" холестерин. В артериях образовываются бляшки, и риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает.Риск развития непереносимости и аллергииРегулярное употребление булочек может вызвать развитие непереносимости глютена. Кроме того, есть риск появления аллергии, раздражения кишечника и других проблем с пищеварением.Последствия для психикиМногие употребляют в пищу сладкое, чтобы отвлечься от проблем, так как это источник временного наслаждения и удовольствия. Если вы едите булочки каждый день, у вас неминуемо развивается эмоциональная зависимость от сахара. Настроение начинает меняться, и появляется нервозность. Здесь проявляется замкнутый круг, так как все это приводит к перееданию и увеличению веса.Истощение витаминов и минераловХлебобулочные изделия из белой муки содержат крайне мало минералов и витаминов. Если их часто есть, то организму будет не хватать важных нутриентов, и от этого пострадает кожа, ногти и волосы.

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