Имитация голодания: как похудеть всего за пять дней

Специалисты рассказали о короткой диете, которая имитирует голодание и позволяет похудеть на три килограмма за пять дней.Диета была разработана доктором Валтером Д. Лонгом и называется Fast Mimicking Diet (FMD). Она объединила в себе научные принципы и понимание здорового образа жизни и помогает не только избавиться от лишнего веса, но и улучшить общее самочувствие.FMD основана на исследованиях, которые показали, что при ограничении калорийности в организме запускаются процессы, схожие с голоданием. Иными словами, происходит очищение клеток — аутофагия и детокс.Основные правила диеты выглядят следующим образом:В первый день необходимо употреблять до 1100 калорий, а следующие четыре — по 700-800 калорий. Впоследствии очень важно выйти плавно из дефицита.Рацион состоит из 45% сложных углеводов, 45% жиров и 10% белков и должен быть веганским.Нужно сделать рацион максимально разнообразным и не забывать про горячее питание.Чувство голода недопустимо, поэтому следует делать полезные перекусы, например, в виде смузи или крем-супа.Важно продержаться все пять дней, чтобы запустить процесс очищения клеток.Таким образом, при Fast Mimicking Diet человек не испытывает сильного стресса и ограничений. В основе рациона — овощи, орехи, злаки и масла, которые дают организму все микроэлементы.Помимо похудения, улучшается состояние кожи, нормализуется сон, укрепляется иммунитет, а энергии становится больше.Тем не менее, у диеты FMD есть противопоказания. Ее нельзя применять людям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, больным диабетом первого типа и с хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки