Дополнительный сон в выходные замедляет старение и снижает риск деменции

Добавочные часы сна в выходные дни могут принести ощутимую пользу для организма, способствуя замедлению процессов старения и снижению вероятности развития различных заболеваний, включая деменцию.Как сообщает журнал Университета Сучжоу, ученые проанализировали влияние дополнительного сна на здоровье и пришли к выводу, что он способен частично компенсировать вред, нанесенный недостатком ночного отдыха в течение рабочей недели. Исследователи установили, что даже один-два дополнительных часа сна в субботу и воскресенье способны уменьшить вероятность преждевременного старения на 34%. Также выяснилось, что у людей, которые компенсируют недосып в выходные, риск развития деменции снижен на 70% по сравнению с теми, кто придерживается постоянного, но недостаточного режима сна.Помимо этого, дополнительный сон может способствовать снижению уровня воспалительных процессов в организме, что является важным фактором профилактики нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что полноценный отдых улучшает работу иммунной системы, положительно влияет на когнитивные способности и поддерживает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.Несмотря на позитивные эффекты, ученые подчеркивают, что восполнять нехватку сна исключительно в выходные не всегда эффективно. Резкие изменения режима могут вызвать инерцию сна, что негативно сказывается на концентрации и внимании. Поэтому эксперты рекомендуют стремиться к стабильному графику сна и обеспечивать организму не менее 7-8 часов полноценного отдыха каждую ночь.

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