Эксперты объяснили, кому нельзя пить кефир на ночь

Специалисты рассказали, кому нельзя выпивать стакан кефира перед сном.Худеющие девушки часто выбирают низкокалорийный кефир в качестве позднего ужина, однако здесь есть ряд минусов.Так, о кефире на ночь лучше забыть тем, кто страдает от гастрита и газообразования, поскольку этот продукт вызывает брожение в кишечнике. Однако людям с хорошей работой желудочно-кишечного тракта это вполне подойдет.Кроме того, кисломолочные продукты перед сном лучше не употреблять людям, страдающим от головных болей и мигреней. На усвоение кефира требуется много времени, так как он богат белком, и организм просто не успеет восстановиться за ночь.Таким образом, если не учитывать эти факторы, то организм будет решать ночью другие задачи, что отразится на качестве сна. Например, последствиями могут стать беспокойный сон или даже бессонница.

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