Магний: польза для здоровья, в каких продуктах искать

Магний — один из самых важных минералов для нашего организма, но при этом его по какой-то причине принято недооценивать. Между тем, он участвует более чем в 300 биохимических реакциях и отвечает за работу нервной системы, мышц, сердца, обмен веществ и даже за качество сна. Если вас мучает бессонница, стресс и усталость, возможно, организму просто не хватает магния. Разбираемся, почему магний так важен — вместе с нутрициологом Элиной Королевой.Спокойствие и стрессоустойчивостьМагний называют природным антидепрессантом.«Он регулирует уровень кортизола — гормона стресса, снижая тревожность и помогая расслабиться. Недостаток магния часто сопровождается раздражительностью, нервозностью и даже паническими атаками», — объясняет эксперт.Здоровый сон без пробужденийМагний помогает расслабить мышцы, снижает уровень возбуждения в нервной системе и способствует естественной выработке мелатонина — гормона сна. Люди с его нехваткой часто жалуются на бессонницу, поверхностный сон и ночные пробуждения.Сердечно-сосудистая поддержка«Этот минерал поддерживает эластичность сосудов, регулирует кровяное давление и предотвращает образование тромбов. Люди с нормальным уровнем магния реже страдают от гипертонии и сердечных заболеваний», — утверждает врач.Поддержка костей и суставовБез магния кальций, к сожалению, не усваивается так, как должен. Поэтому его недостаток может привести к хрупкости костей, спазмам мышц и даже к остеопорозу. Особенно это актуально для женщин на пороге пери- и менопаузы.Энергия и метаболизмМагний участвует в производстве АТФ (аденозинтрифосфата) — главного источника энергии для организма. Если у вас хроническая усталость, ломкость волос и ногтей, постоянная вялость — возможно, не хватает именно магния.Где искать магнийЧтобы не допустить дефицита, важно регулярно включать в рацион продукты, богатые магнием. Вот основные его источники:Орехи и семена: тыквенные семечки, миндаль, кешью, кунжут.Зелень: шпинат, кинза, петрушка, базилик.Бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох.Цельнозерновые продукты: гречка, овес, киноа, бурый рис.Морепродукты: креветки, устрицы, морская капуста.Шоколад: темный шоколад (от 70% какао) — один из самых приятных источников магния!Фрукты и овощи: бананы, авокадо, инжир, свекла.Как повысить уровень магнияРазнообразьте рацион, включайте в него как можно больше натуральных продуктов, богатых магнием. Пейте минеральную воду — некоторые виды содержат большое количество магния.Ограничьте кофе и алкоголь, поскольку они способствуют выведению магния из организма. Используйте магниевые добавки — но только после консультации с врачом.Попробуйте магний через кожу — патчи, магниевые ванны и масла помогают восполнить уровень минерала, минуя ЖКТ.

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