Врач предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева сообщила о вредном воздействии на желудок курения, приема лекарств и стресса.Язва желудка возникает вследствие поражения его слизистой оболочки и сопровождается изжогой, тошнотой, ощущением тяжести в желудке. Об этом напомнила врач Белева, которая также перечислила факторы, провоцирующие потенциально опасное заболевание. Гастроэнтеролог предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка.«Постоянное нервное напряжение может усиливать неприятные симптомы язвы и ухудшать состояние больного человека», - рассказала медик.Белева подчеркнула, что главной причиной язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки является инфицирование бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Следствием этой инфекции становится развитие хронического воспаления слизистой оболочки, вызывающего со временем язву.Кроме того, повредить слизистую оболочку и поспособствовать образованию язвенных участков может прием лекарств (например, обезболивающих).

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