Врач предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка
Язва желудка возникает вследствие поражения его слизистой оболочки и сопровождается изжогой, тошнотой, ощущением тяжести в желудке. Об этом напомнила врач Белева, которая также перечислила факторы, провоцирующие потенциально опасное заболевание. Гастроэнтеролог предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка.
«Постоянное нервное напряжение может усиливать неприятные симптомы язвы и ухудшать состояние больного человека», - рассказала медик.
Белева подчеркнула, что главной причиной язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки является инфицирование бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Следствием этой инфекции становится развитие хронического воспаления слизистой оболочки, вызывающего со временем язву.
Кроме того, повредить слизистую оболочку и поспособствовать образованию язвенных участков может прием лекарств (например, обезболивающих).
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