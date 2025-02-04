Ученые выявили связь между почечной недостаточностью и болезнью Паркинсона

Болезни телец Леви (БТЛ) — это класс изнурительных нейродегенеративных расстройств, связанных с аномальной агрегацией белка ?-синуклеина в нервных клетках. При неправильном сворачивании этот белок может образовывать сгустки, известные как тельца Леви, которые могут отрицательно влиять на функционирование клеток, способствуя нейродегенерации.Недавние исследования также показали, что LBD, в частности болезнь Паркинсона, часто начинаются в кишечнике и что в некоторых случаях почечная недостаточность способствует их возникновению. Однако до сих пор точные физиологические процессы, связывающие почечную недостаточность с PD, остаются плохо изученными.Ученые из больницы Жэньминь при Уханьском университете недавно провели исследование, чтобы лучше понять эти механизмы, дополнительно изучив связь между почечной недостаточностью и LBD. Их выводы, опубликованные в Nature Neuroscience, показывают, что почечная дисфункция может вызывать накопление ?-синуклеина в почках, что, в свою очередь, может привести к распространению белка в мозг, в некоторых случаях способствуя развитию PD.«Некоторые исследования показывают, что у некоторых пациентов с болезнью Паркинсона агрегация ?-синуклеина может происходить из периферических органов, а не из мозга», — рассказал старший автор исследования Чжэнтао Чжан. «Эти случаи широко обозначаются термином «БП с преимущественным поражением организма». Чтобы определить органы, в которых начинается патология ?-синуклеина , мы окрасили периферические органы и обнаружили, что почки были положительными на патологию ?-синуклеина у некоторых пациентов с БП».Основываясь на предыдущих исследованиях, которые раскрыли связь между функцией почек и заболеваемостью ПД, Чжан и его коллеги провели эксперименты, чтобы дополнительно проиллюстрировать механизмы, лежащие в основе этой связи. Для этого они сначала окрасили образцы почек, взятые у пациентов с диагнозом ПД, и образцы почек, взятые у людей с хроническими заболеваниями почек.«Мы обнаружили, что ?-синуклеин откладывается в почках этих пациентов», — объяснил Чжан. «Чтобы проиллюстрировать роль почечной недостаточности в PD, мы вызвали почечную недостаточность в мышиных моделях PD и обнаружили, что почечная недостаточность усугубляет патологию, подобную PD. Инъекция фибрилл ?-синуклеина в почку вызвала распространение патологии ?-синуклеина в мозг, тогда как удаление ?-синуклеина из клеток крови облегчило патологию PD в мышиной модели PD».По сути, исследователи обнаружили, что почки пациентов с почечной недостаточностью содержат большое количество белка ?-синуклеина. Затем они смогли пролить свет на то, как это накопление ?-синуклеина может привести к болезни Паркинсона, в частности, после распространения этого белка в мозг.Чжан и его коллеги также показали, что разрыв связей между почками и мозгом у самцов мышей блокировал накопление ?-синуклеина в мозге после почечной недостаточности. В будущем их исследование может вдохновить на дальнейшие исследования, изучающие открытые ими процессы, которые могут способствовать разработке терапевтических вмешательств, направленных на замедление или остановку прогрессирования PD и потенциально других LBD.«Самым примечательным открытием нашего исследования является то, что ?-синуклеин может возникать в почках и распространяться в мозг», — добавил Чжан. «Эти наблюдения предполагают, что устранение циркулирующего ?-синуклеина может быть возможным способом остановить прогрессирование болезни Паркинсона. В наших следующих исследованиях мы изучим молекулярные механизмы, которые опосредуют отложение ?-синуклеина в почках, а также механизмы, которые опосредуют распространение патологии ?-синуклеина из почек в мозг».

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