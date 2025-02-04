Иммунолог раскрыл, что заставляет нас плакать на морозе

Победить проблему зимнего слезотечения, которое обостряется в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, рассказала врач-иммунолог Надежда Логина. С этой проблемой в холодное время года сталкивается почти каждый третий житель России: она является одним из проявлений так называемой холодовой аллергии, уточнила врач.«В нашей стране существует только один вид лечения холодовой аллергии. Это так называемая аутолимфоцитотерапия — введение пациенту собственной лимфы подкожно. Это делается для самостоятельной выработки организмом антител. Все остальные способы, такие как применение сосудосуживающих капель или глазных мазей, первопричину "морозного плача" не уберут», — пояснила Логина.Иммунолог подчеркнула, что данный способ был разработан и запатентован в 1992 году в Российской Федерации и с тех пор успешно проявляет себя в борьбе с аллергиями. Перед лечением необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти соответствующие аллергопробы, подчеркнула Логина. Однако для борьбы с избыточным слезотечением в домашних условиях существует несколько способов, чтобы облегчить нахождение на морозе.«Для начала определите, текут ли у вас слезы только на холоде или постоянно, это поможет отличить холодовую аллергию от других глазных заболеваний. В первую очередь я рекомендую обратиться за консультацией к офтальмологу. Соблюдайте правила гигиены рук и лица, при необходимости делайте два раза в день компрессы с черным или зеленым чаем или воспользуйтесь глазными каплями, имитирующими натуральную слезу. Это увлажнит и успокоит глаза на сухом зимнем воздухе», — посоветовала врач.

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