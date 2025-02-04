Учёные из США и Швеции выяснили, как спорт влияет на генетику человека

Регулярные физические нагрузки давно считаются эффективным способом укрепления здоровья, снижения риска возрастных заболеваний и предотвращения метаболических нарушений. Тем не менее, биологические механизмы, объясняющие эти положительные эффекты, остаются малоизученными. Группа учёных из США и Швеции провела исследование, позволившее лучше понять, как именно тренировки влияют на работу генов.Специалисты из Каролинского института в Швеции и Университета Сан-Диего решили выяснить, какие именно виды физической активности способны привести к значительным изменениям на генетическом уровне. В большинстве предыдущих работ анализировалось влияние разовых тренировок, однако этот проект сосредоточился на изучении долгосрочных эффектов многолетних занятий спортом.Руководитель исследования Марк Чепмен отметил, что даже кратковременные упражнения приводят к изменениям в активности молекул мышц, однако именно регулярные тренировки в течение многих лет обеспечивают устойчивые положительные результаты. Это открытие имеет важное значение для понимания связи между физической активностью и здоровьем.В эксперименте приняли участие 40 добровольцев, из которых 25 человек на протяжении минимум 15 лет регулярно занимались спортом. Среди них были бегуны, велосипедисты и тяжелоатлеты. Контрольную группу составили 15 человек, ведущих менее активный образ жизни. У всех испытуемых была взята биопсия мышц для анализа активности более 20 тысяч генов.Результаты показали, что у бегунов и велосипедистов активность более 1000 генов значительно отличалась от аналогичных показателей у людей из контрольной группы. Многие из этих генов связаны с защитой от метаболических заболеваний, включая диабет второго типа. Интересно, что у тяжелоатлетов существенные изменения зафиксированы лишь в 26 генах, что может объясняться особенностями методов исследования. Учёные предполагают, что в случае силовых тренировок изменения касаются скорее белков, а не РНК, на которых был сосредоточен данный анализ.Кроме того, исследователи сравнили эти данные с результатами людей, страдающих диабетом второго типа, которые прошли месячный курс физических нагрузок. Оказалось, что даже относительно короткий период регулярных тренировок способствует изменениям в активности генов, приближая их показатели к тем, что характерны для опытных спортсменов.По словам профессора Каролинского института Карла Йохана Сундберга, такие данные указывают на то, что всего 6–12 месяцев тренировок могут оказать заметное влияние на здоровье людей с метаболическими нарушениями, улучшая обмен веществ и снижая риск развития хронических заболеваний.

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