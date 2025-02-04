Диетолог Соломатина раскрыла лучший для здоровья способ приготовления яиц

Диетолог Елена Соломатина посоветовала при приготовлении яиц ориентироваться на способ «в мешочек».

Диетолог Соломатина раскрыла лучший для здоровья способ приготовления яиц.

«Лучший вариант — в мешочек. То есть когда белок сварен, а желток не доварен, он не совсем жидкий, но и не твердый», - констатировала медик в комментарии изданию «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам диетолога, из яйца, приготовленного таким способом, организм максимально усваивает содержащиеся в желтке питательные вещества – в частности, такие как антиоксидант холин, витамины A и D.

«Кроме того, варка яиц помогает предотвратить риск заражения сальмонеллой, особенно если есть сомнения в их свежести», - дополнила Елена Соломатина.

Также она отметила, что здоровое питание приемлет омлет, приготовленный с добавлением молока, и яичницу- глазунью. Врач обратила внимание, что жарка в целом не рекомендуется как способ готовки, поскольку способствует образованию канцерогенов. Но в случае приготовления блюд из яиц кратковременная обработка на слабом огне делает их безопасными для организма.

Диетолог подчеркнула, что приготовленные яйца – это отличный вариант вечернего приема пищи, с которым не связаны риски появления лишних килограммов.

«Яйца, особенно белок, полезно есть на ужин, так как он легко усваивается и способствует выработке соматотропного гормона, поддерживающего восстановительные процессы в организме. По сути, два вареных белка перед сном могут быть отличным перекусом и не приведут к набору веса», - постулировала специалист.

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