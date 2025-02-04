Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с тягой к еде.Диетолог Мухина назвала четыре способа уменьшить слишком сильный аппетит«Полноценный сон, физическая активность, восполнение дефицита витаминов и устранение паразитов помогут уменьшить аппетит», - поделилась медик.Мухина уточнила, что физическая активность снижает выраженность аппетита, подавляя выработку гормона голода грелина и способствуя падению его уровня в крови.Что касается сна, врач обратила внимание, что способностью подавлять аппетит обладает сон продолжительностью восемь часов.«Недосып усиливает выработку грелина, поэтому нужен качественный сон. Его продолжительность должна составлять семь-восемь часов. Засыпать лучше до 00:00», - поделилась рекомендацией эксперт.Мухина добавила, что часто от повышенного аппетита страдают люди, которые не получают с едой нужных организму макро- и микроэлементов, витаминов С учетом этого при постоянном желании есть и перекусывать будет правильно обратиться к врачу, сдать нужные анализы. Если выявить дефицитное состояние и устранить его, проблема повышенного аппетита и переедания может легко решиться.Также Мухина посоветовала не забывать, что чересчур сильный аппетит может возникать при заражении паразитами.«Гельминты вызывают у человека повышенный аппетит и буквально заставляют его есть то, что им нравится – сладкое и мучное. Если избавиться от паразитов, тяга к продуктам, которые вызывают избыточный вес, снизится», - заявила специалист.

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