Идеальные ягодицы: как накачать пятую точку, не выходя из дома

Красивые женские ягодицы всегда были предметом восхищения у мужчин. Но упругая пятая точка не дается просто так — это результат долгих и регулярных тренировок. Но, к счастью, чтобы накачать красивую попу, необязательно упахиваться в спортзале, можно делать упражнения и дома. Нужно всего лишь подобрать правильный комплекс. В этом нам помогла профессиональный тренер, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.Болгарские сплит-приседанияСтоя на одной ноге, поставьте другую на стул, скамью или диван за собой.Плавно опускайтесь, сгибая переднюю ногу, пока таз не станет параллельно полу. Вернитесь в начальную позицию.Выполните 12–15 раз на каждую сторону.Ягодичный мостикПоложение лежа, колени согнуты. Стопы стоят на полу, на ширине таза.Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, сильно давите на стопы. Затем медленно опускайтесь.Сделайте 15–20 повторений.ПриседанияВстаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы немного развернуты.Опуститесь вниз на три счета до параллели с полом, как будто садитесь на невидимый стул. Далее поднимитесь на один счет.Достаточно 15–20 повторений.ВыпадыШагните вперед, затем опуститесь так, чтобы задняя нога почти коснулась пола коленом.Примите исходное положение, выполните на другую ногу.Сделайте 12–15 повторений на каждую сторону.Махи ногами назадИсходное положение — на четвереньках, руки прямые.Поднимите одну ногу назад и вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, затем верните ногу обратно.Подкручивайте таз, чтобы сгладить прогиб в пояснице.Контролируйте, чтобы высота маха была небольшая, и работа не переходила в поясничный отдел.Повторите 12–15 раз на каждую ногу.

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