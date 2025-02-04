Идеальные ягодицы: как накачать пятую точку, не выходя из дома
Болгарские сплит-приседания
Стоя на одной ноге, поставьте другую на стул, скамью или диван за собой.
Плавно опускайтесь, сгибая переднюю ногу, пока таз не станет параллельно полу. Вернитесь в начальную позицию.
Выполните 12–15 раз на каждую сторону.
Ягодичный мостик
Положение лежа, колени согнуты. Стопы стоят на полу, на ширине таза.
Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, сильно давите на стопы. Затем медленно опускайтесь.
Сделайте 15–20 повторений.
Приседания
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы немного развернуты.
Опуститесь вниз на три счета до параллели с полом, как будто садитесь на невидимый стул. Далее поднимитесь на один счет.
Достаточно 15–20 повторений.
Выпады
Шагните вперед, затем опуститесь так, чтобы задняя нога почти коснулась пола коленом.
Примите исходное положение, выполните на другую ногу.
Сделайте 12–15 повторений на каждую сторону.
Махи ногами назад
Исходное положение — на четвереньках, руки прямые.
Поднимите одну ногу назад и вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, затем верните ногу обратно.
Подкручивайте таз, чтобы сгладить прогиб в пояснице.
Контролируйте, чтобы высота маха была небольшая, и работа не переходила в поясничный отдел.
Повторите 12–15 раз на каждую ногу.
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