Гипертония, о которой вы не знали. Названа причина, почему нужно мерить давление лежа

Врачи рассказали о скрытой артериальной гипертензии, которая проявляется только в положении лежа. И этот вид патологии гораздо страшнее своими последствиями.В большинстве клинических рекомендаций, в том числе в рекомендациях от Минздрава РФ прописано, что измерять давление нужно сидя, откинувшись на спинку стула. Руку с манжетой кладем на стол или подушку, чтобы она оказалась на уровне сердца. Ступни ног опираются на пол, ноги не скрещены.На деле же люди измеряют давление как придется. В результате ошибка при обследовании может привести к тому, что человек без надобности принимает лекарства от высокого давления и доводит себя до гипотонии.Однако американские кардиологи выяснили, что измерять давление нужно не только сидя, но и лежа. Иначе можно пропустить «лежачую гипертонию».«Ночная гипертония, во время сна, связана со значительным увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Остается неизвестным, является ли гипертония в положении лежа фактором риска, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, независимым от гипертонии в положении сидя, — говорится в исследовании, опубликованном в JAMA CardiologyАвторы работы решили изучить связь между «лежачей гипертонией» и исходами сердечно-сосудистых заболеваний. В своем исследовании они проанализировали данные 11 369 участников, за которыми наблюдали в течение 27 лет. Средний возраст добровольцев — 54 года.На время начала наблюдения все участники были здоровы. Тех, кто имел историю ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности или инсульта, исключили из исследования.Гипертония определялась, когда систолическое давление доходило до 130 мм рт. ст. и выше, а диастолическое было 80 мм рт. ст. и более.Итак, давление измеряли как лежа, так и сидя. Результаты удивили. Из 7168 пациентов с нормальным давлением в позе сидя каждый шестой (16,4%) имел гипертонию в лежачем положении. А оставшийся 4201 участник имел повышенное давление как сидя, так и лежа. Всего же «лежачая гипертония» оказалась у каждого третьего (37,5%) добровольца.«Хотя артериальное давление обычно контролируется автономно, независимо от положения тела, вегетативные нарушения, венозная недостаточность и дисфункция эндотелия могут способствовать повышению давления в положении лежа, — объясняют авторы исследования. Кроме того, давление кровати на более широкую площадь поверхности тела способно смещать объем жидкости в организме, что также сказывается на показателях АД.Далее исследователи оценили сердечно-сосудистые риски для каждой категории участников. Оказалось, даже у людей с нормальным давлением гипертензия в положении лежа повышает риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта и общей смертности.В своих будущих исследованиях авторы планируют подробнее изучить последствия ночной гипертензии для пациентов. Пока же можно сделать вывод, что для оценки здоровья стоит измерять давление в положении лежа. Например, сразу после сна, не вставая с кровати.

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