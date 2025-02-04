5 чудесных изменений могут произойти с вашим организмом, если добавить в рацион рыбий жир

Знакомая с детства полезная добавка действительно может приносить огромную пользу здоровью. Например, недавно ученые выяснили, что рыбий жир способен замедлять старение.О пользе омега-3 уже многие наслышаны: это ценная жирная кислота, которая необходима организму. Еще наши бабушки считали, что ребенку жизненно необходим рыбий жир.Специалисты из Швейцарии, США, Австралии и Франции провели исследование, после которого сделали вывод: омега-3 помогает замедлить биологическое старение организма. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.В эксперименте приняли участие 777 жителей Швейцарии старше 70 лет. С помощью нескольких алгоритмов для расчета скорости биологического старения специалисты проследили, как менялись его темпы у добровольцев. Более половины участников не страдали серьезными хроническими заболеваниями, не имели нарушений когнитивных функций или психики. Кроме того, большинство мужчин и женщин были физически активными.За людьми наблюдали в течение двух лет в рамках клинических испытаний программы DO-HEALTH.Главная цель исследования — выяснить, помогают ли прием витамина D, омега-3 и несложные физические упражнения три раза в неделю продлить жизнь пожилым. Для частоты эксперимента ученые тестировали восемь разных схем, в котором были различные комбинации как добавок, так и физической нагрузки. Эксперты отмечают, что была и контрольная группа, она получала плацебо. Чтобы отслеживать прогресс, в начале испытаний и далее раз в год у испытуемых брали образцы крови, в том числе для ДНК-теста.Оказалось, что именно прием омега-3 позволял на срок до четырех месяцев замедлить биологическое старение, рассчитанное с помощью одной из четырех моделей эпигенетических часов. При этом результаты не зависели от пола и возраста человека.Максимальный эффект давала комбинация омега-3, витамина D и физических упражнений. Люди чувствовали себя бодрее, у них, по данным исследования, снижался риск рака, улучшались показатели здоровья. При этом каждое из средств усиливало действие другого, что повышало общий результат.Среди ограничений исследования ученые отметили отсутствие единого стандарта для оценки биологического старения и непродолжительный период испытаний. Кроме того, швейцарская специфика выборки не позволяет сделать выводы для пожилого населения планеты в целом.«В целом да, 700 активных, относительно здоровых швейцарских бабушек — это еще не все старички планеты. Но все перечисленные приемчики я сам применяю и друзьям советую. Не пренебрегайте», — комментирует исследование врач.Как еще омега-3 влияет на организмКожа становится чистой и сияющей. Как показали предыдущие исследования, рыбий жир необходим для красоты. Немецкие дерматологи пришли к выводу, что омега-3 помогает уменьшить выработку кожного сала, снижает уровень воспалительных цитокинов, помогает избавиться от акне и восстанавливает тургор кожи.Сердце и сосуды будут крепче. К такому выводу уже пришли российские ученые. Оказалось, что у основной группы после приема добавки улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы. Ученые оценивали такой показатель, как «напряженность»: он снизился с 37 до 27%. Мелкие сосуды — капилляры — у добровольцев по завершении курса раскрылись, за счет чего улучшилось питание тканей.Снизится уровень агрессии. Если вас все раздражает и совсем нет сил, то и здесь на помощь придет омега-3. Как показало исследование, у людей после приема этой жирной кислоты уровень агрессии снижался на 30%.Мозг будет работать лучше. Жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в мозговых процессах, особенно когда речь идет о внимании и памяти, говорят врачи. И вовсе не обязательно пить добавки. Достаточно добавить в рацион рыбу, такую ??как тунец, лосось или сардины. Идеально, если морепродукты будут в рационе хотя бы 2-3 раза в неделю.

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