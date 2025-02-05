Врач Белоусов назвал продукты, помогающие постепенно отказаться от сладкого

Отказаться от сладкого без стресса поможет постепенная замена кондитерских изделий на более полезные продукты, такие как фрукты и орехи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Евгений Белоусов.По словам специалиста, зависимость от сахара связана с выбросом дофамина, поэтому резкий отказ от сладкого может вызвать дискомфорт.«Чтобы минимизировать неприятные ощущения, лучше снижать потребление сахара постепенно. Важно также контролировать уровень стресса, так как он часто провоцирует желание съесть что-то сладкое», — отметил Белоусов.Врач предупредил, что частое употребление сладостей негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы и может привести к нарушениям обмена веществ. Особенно вредны шоколадные пасты, так как в их составе часто присутствуют не только большое количество сахара, но и пальмовое масло, искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.«Чрезмерное количество сахара и жиров в рационе может привести к увеличению веса, повышенному давлению и проблемам с метаболизмом. Безопасное количество сахара не должно превышать 25–30 граммов в сутки, что соответствует одной-двум чайным ложкам шоколадной пасты», — уточнил специалист.Для тех, кто хочет заменить вредные сладости на более полезные продукты, Белоусов рекомендовал домашнюю ореховую пасту как здоровую альтернативу фабричным шоколадным намазкам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки