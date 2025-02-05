Врач Белоусов назвал продукты, помогающие постепенно отказаться от сладкого
По словам специалиста, зависимость от сахара связана с выбросом дофамина, поэтому резкий отказ от сладкого может вызвать дискомфорт.
«Чтобы минимизировать неприятные ощущения, лучше снижать потребление сахара постепенно. Важно также контролировать уровень стресса, так как он часто провоцирует желание съесть что-то сладкое», — отметил Белоусов.
Врач предупредил, что частое употребление сладостей негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы и может привести к нарушениям обмена веществ. Особенно вредны шоколадные пасты, так как в их составе часто присутствуют не только большое количество сахара, но и пальмовое масло, искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.
«Чрезмерное количество сахара и жиров в рационе может привести к увеличению веса, повышенному давлению и проблемам с метаболизмом. Безопасное количество сахара не должно превышать 25–30 граммов в сутки, что соответствует одной-двум чайным ложкам шоколадной пасты», — уточнил специалист.
Для тех, кто хочет заменить вредные сладости на более полезные продукты, Белоусов рекомендовал домашнюю ореховую пасту как здоровую альтернативу фабричным шоколадным намазкам.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий