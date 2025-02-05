Россиянам озвучили симптомы талассемии

Талассемия, или, как ее еще называют, средиземноморская анемия, — это группа заболеваний крови, которые передаются по наследству.Талассемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу: для того чтобы болезнь проявилась, ребенок должен получить «сломанные» гены и от отца, и от матери. В редких случаях тип наследования — аутосомно-доминантный. Для развития болезни достаточно получить один «сломанный» ген от отца или от матери, уточнила врач.«Обычно симптомы талассемии начинают проявляться у детей уже в самом раннем возрасте — начиная с 6–12 месяцев. К характерным признакам болезни относятся анемия, бледность или желтушность слизистых оболочек, кожи, увеличенная селезенка, искривленный позвоночник, утолщенная переносица, четырехугольный («башенный») череп, долго не заживающие язвы (излюбленная их локализация — голени)», —рассказала врач-эксперт Ольга Уланкина.Болезнь может протекать в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме. В первом случае основными признаками болезни станут анемия и повышенная утомляемость. Во втором — умеренная анемия, увеличение селезенки, иногда — печени. При тяжелой форме талассемии человеку регулярно — один раз в месяц — будет требоваться переливание крови, обратила внимание врач.По словам эксперта, если талассемия протекает в легкой форме, то лечение в большинстве случаев не требуется. При среднетяжелой форме могут рекомендовать переливание эритроцитов. При тяжелой форме болезни трансфузии (переливания) эритроцитов придется проводить регулярно, чтобы поддерживать гемоглобин на уровне 90–100 г/л. Наиболее радикальным методом лечения талассемии пока остается пересадка костного мозга, пишут "Известия".

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