Опыт долгожителей, обобщённый наукой: алгоритм сохранения молодости

Швейцарские исследователи в ходе нового эксперимента подтвердили, что омега-3 жирные кислоты замедляют старение. И выявили другие важные моменты, позволяющие прожить долгую активную жизнь.Тестирование было организовано с привлечение более 700 человек жителей Швейцарии. Возраст всех испытуемых был старше 70 лет. Выяснилось, что всего один грамм добавки с омегой-3 в день способен, при регулярном использовании, продлевать жизнь, на четыре месяца.Второй нюанс — уровень витамина D в организме. При сочетании омега-3 и этого солнечного витамина люди гарантированно жили дольше, чем их сверстники без таких ингредиентов в пище. К тому же, и уровень жизни у них был выше, снижалась вероятность рака и старческих болезней.Существенным аспектом для продления молодости является регулярная физическая нагрузка. Посильная, умеренной интенсивности, трижды в неделю.Дневная потребность в омега-3 кислотах составляет 1-2 грамма. Их вполне можно извлечь из жирной рыбы или орехов. Рыба не обязательно дорогая, много полезных жиров в доступной скумбрии. В ней омега-3 фиксируют примерно 2,5-2,6 грамма в 100 граммах. Больше лишь в красной рыбе и печени трески.Что касается источников витамина D, то тут помогут яйца: в одном желтке содержится 37-40 МЕ, то есть 5% от дневной нормы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки