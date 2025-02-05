Врач Дианова: картофель благотворно влияет на сердце и сосуды

Врач Нурия Дианова рассказала, какое именно полезное влияние оказывает картофель на сердечно-сосудистую систему.Картофель благотворно влияет на сердце и сосуды, поскольку является богатым источником калия, об этом сообщила врач Дианова«Содержащийся в картофеле калий благотворно влияет на сократительную функцию миокарда. В свою очередь, у сосудов есть мышечный слой – на него этот микроэлемент тоже действует позитивно», - объяснила медик.Дианова добавила, что больше всего калия в процессе приготовления сохраняет картофель, который запекается, готовится на пару или в фольге.Специалист обратила внимание, что как богатый источник калия картофель может быть нежелательным продуктом в меню людей с хронической почечной недостаточностью. Эксперт дала совет: чтобы снизить концентрацию калия в картошке, клубни перед приготовлением следует замочить на два-три часа.Также врач призвала не бояться ест картофель из опасений набрать лишние килограммы. Дианова подчеркнула, что правильное употребление этого овоща исключает вероятность набрать вес.Вот как медик рекомендует есть картошку:«Порция картофеля должна составлять от 100 до 150 граммов в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 граммов белка и не меньше 200 граммов какого-нибудь овощного гарнира».Употреблять продукт таким образом следует три-четыре раза в неделю, заключила эксперт.

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