Онкобокс: анализ генов опухоли почти в два раза повышает успешность лечения рака

Анализ генов опухоли значительно повышает эффективность таргетной терапии у онкологических пациентов, сообщили в компании Онкобокс.Компания разработала персонализированный молекулярный тест, который анализирует экспрессию генов опухоли с помощью РНК-секвенирования. На основе этих данных система моделирует молекулярные процессы опухоли и подбирает наиболее эффективные таргетные препараты.«В отличие от стандартных методов, которые анализируют только мутации в опухоли, этот тест работает даже при отсутствии мутаций. В 80% случаев значимых мутаций нет и пациент остается без персонализированного лечения. Кроме того, метод оценивает эффективность всех доступных препаратов. Стандартные тесты работают примерно с 30 препаратами, а платформа Онкобокс анализирует более 170 таргетных препаратов, ранжируя их по вероятной эффективности для конкретного пациента», — объяснил директор по развитию компании Онкобокс Андрей Гаража.В исследовании приняли участие 239 пациентов с различными солидными опухолями, включая колоректальный рак, рак молочной железы и рак легкого. У пациентов, получавших лечение с использованием платформы, положительный ответ на терапию (уменьшение или стабилизация опухоли) наблюдался в 1,7 раза чаще, чем у пациентов в контрольной группе. Пациенты, получавшие лечение с использованием платформы Онкобокс, жили без прогрессирования болезни почти в два раза дольше, чем пациенты в контрольной группе.Провести исследование помогали ученые НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, МНИОИ имени П.А. Герцена, Онкологического центра №1 (ГКБ имени С.С. Юдина), Сеченовского университета.В компании Онкобокс добавили, что внедрение теста в стандартную клиническую практику поможет врачам точнее подбирать лечение, повысит эффективность таргетной терапии и увеличит продолжительность жизни пациентов.

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